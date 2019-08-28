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İmamoğlu’nun yalanı ortaya çıktı “Ekrem İmamoğlu özel vakıf diye bir şey yoktur”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yüzbinlerce öğrenciye ilim-irfan öğretip onlara yurt olan kurumlarla yapılan protokolleri feshetmesi kamuoyunda büyük tepki topladı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
İmamoğlu’nun yalanı ortaya çıktı “Ekrem İmamoğlu özel vakıf diye bir şey yoktur”

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - “Her şey güzel olacak” sloganıyla girdiği seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu, yüzbinlerce öğrenciye ilim-irfan öğretip onlara yurt olan Ensar Vakfı, TÜRGEV, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, TÜGVA, Daru’l Fünun İlahiyat Vakfı, Hoca Ahmet Yesevi Vakfı gibi kurumlarla yapılan protokolleri feshetti. Feshettiğine dair yapmış olduğu açıklamada İmamoğlu, bu vakıfları “özel vakıflar” diye belirtti.

İmamoğlu olayı saptırıp algı yapmaktadır

AK Parti eski Gençlik Kolları Genel Başkanı İsmail Karaosmanoğlu, “Ekrem İmamoğlu özel vakıf diye bir şey yoktur. İlgili kanunlarda, belediyeler Bakanlar Kurulu kararıyla “kamuya yararlı işler yapan dernek ve vakıflar“ statüsü kazanmış kurumlarla eğitim kültür gibi alanlarda ortak projeler yapabilir. Mesele budur, olayı saptırıp algı yapmayın. Vakıfların yaptığı hizmetler, o şehrin çocukları ve gençleri için. Kamunun yetersiz kaldığı alanlarda gönlünü, vaktini bu işlere vakfetmiş insanlar eliyle bu hizmetler yapılıyor. Belediyelerin yasalar çerçevesinde bu hizmetleri desteklemesini yolsuzluk gibi göstermek çok çirkin” dedi.

Yürütülen ortak projeleri de açıklasın

Ekrem İmamoğlu’nun muğlak ifadelerle insanların zihnini bulandırmaya çalıştığını ifade eden Karaosmanoğlu, “İBB’nin hangi vakıfa hangi destekleri verdiğini, hangi vakıfla hangi ortak projeleri yürüttüğünü tek tek açıklayın da milletimiz yapılan güzel işleri yakından görme fırsatı bulsun” dedi.

Bu kurumların varlığına karşısınız

GENAR Başkanı İhsan Aktaş ise, “Biliyoruz ki bu zihniyet o kurumlara yapılan yardımlardan ziyade bu kurumların varlığına karşılar. Kamu otoritesinin STK'larla toplum yükünü paylaşması gelişmişlik alametidir” ifadelerini kullandı.

CHP’nin iptal ettiği bursları artık verirsiniz

TÜRGEV Başkanı Fatmanur Altun,”İdeolojik körlükle seçilen vakıfların,gençlerimize hizmetine karşıysanız, kollarınızı sıvamalı,sahada olmalısınız. Yapılacak iş çok,her şeyi biz yapmak zorunda değiliz. 75 bin İstanbullu gencin CHP tarafından iptal ettirilen İBB bursları ilk adım olmalı. Okullar açılıyor haydi” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:28
  1. İstanbul
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