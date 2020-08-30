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Siyaset İmamoğlu’nun torpiliyle koltuğa oturan Özge Türkyılmaz’ın Mansur Yavaş paylaşımı gündem oldu
Siyaset

İmamoğlu’nun torpiliyle koltuğa oturan Özge Türkyılmaz’ın Mansur Yavaş paylaşımı gündem oldu

İmamoğlu ailesine yakın olduğu için CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından belediyede kariyer danışmanı olan ve “liyakatsiz atama” eleştirilerine neden olan Özge Türkyılmaz’ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 08:58:00 -
İmamoğlu’nun torpiliyle koltuğa oturan Özge Türkyılmaz’ın Mansur Yavaş paylaşımı gündem oldu

AK Parti’nin liyakatsiz atamalar yaptığını ileri sürerek kara propaganda yapan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Miss Turkey yarışmasına katılan 24 yaşındaki CHP Büyükçekmece Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Özge Türkyılmaz’ı İBB'de kariyer danışmanı olarak işe aldı. Özge Türkyılmaz’ın belediyeciliğe veya kariyer danışmanlığına dair hiçbir tecrübesi olmaması büyük tepki çekti. Özge Türkyılmaz’ın İmamoğlu ailesine olan yakınlığı dikkatlerden kaçmazken, İBB Başkanının ataması kendi partisinde dahi seslerin yükselmesine neden oldu.

İmamoğlu’nun liyakat gözetmeden yaptığı atama halen gündemdeki tazeliğini korurken, gelen tepkilerin ardından Türkyılmaz’ın Twitter hesabını kapattığı görüldü.

“Aşırı iyi olay”

İBB’de kariyer danışmanı olan Özde Türkyılmaz’ın hesabını kapamadan önce yaptığı paylaşımalar ise sosyal medyada gündem oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, sözde “torpille işe girenleri ifşa ettiği” bir video yayınlanmış ve CHP’liler söz konusu görüntüleri büyük bir sevinçle paylaşmıştı.

Özge Türkyılmaz’ın da Yavaş’ın bu görüntülerini paylaştığı görüldü. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde sözde torpilli isimlerin ifşa edilmesini destekleyen Türkyılmaz’ın, “Aşırı iyi olay” yazdığı görüldü.

Liyakat gözetilmeden, hiçbir tecrübesi olmadığı halde sadece İmamoğlu ailesine yakın olduğu için belediyede makam-mevki sahibi yapılan Özge Türkyılmaz’ın bu paylaşımı alay konusu oldu.

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