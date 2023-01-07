İmamoğlu’nun metro sahtekarlığını, Bakan ifşa etti! ‘Yüzde 70 ile devrettik, 4 yılda bitirdiler’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa’da bulunan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine katıldı.

Tören öncesi Bakan Karaismailoğlu, Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti. Basketbol sahası, voleybol sahası, 750 seyirci kapasiteli tribünü, tasarım atölyeleri, derslikleri, sergi alanı, konferans salonu ve kütüphanesi olan Dr. Kadir Topbaş Gençlik ve Spor Merkezi’nin açılış törenine Bakan Karaismailoğlu’nun yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın kardeşi Ahmet Topbaş ve çok sayıda davetli katıldı.

‘ARADAN 4 YIL GEÇTİ BUGÜN BİTİRİYORLAR’

Açılış töreninde konuşan Bakan Karaismailoğlu, çalışmaları devam eden Metro hatları hakkında bilgi verdi. Karaismailoğlu, “İş hayatımıza Gaziosmanpaşa’da başladık. Buraların eski hallerini çok iyi biliyoruz. Hekimbaşı çöplüğünde çöp patlamasıyla onlarca vatandaşımızın maalesef vefat ettiği günlerden bugün günlük tam 3 bin ton çöp yakma kapasitesiyle elektrik enerjisi üreten bir İstanbul var. Şu an hizmet veren metro yatırımlarının hepsi 2019 yılı öncesinde yapıldı. O zaman yapılan planlamalar İstanbul genelinde 1100 kilometre metro ihtiyacı yapılması gerektiğini gösterdi. Maalesef 2019 yerel seçimlerde vatandaşımız başkalarını tercih etti. Bizim derdimiz hizmet. O bırakılan hizmetler olduğu gibi yerinde duruyor. Bugün Bostancı- Dudullu metro hattının açılışını yapacaklar biz 2019 yılında burayı da yüzde 70’lik ilerleme oranıyla devretmiştik. Aradan 4 yıl geçti bugün bitiriyorlar. Buna da şükür diyoruz. İstanbul’da Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin yolunu yapmayan bir yönetimi görünce devralarak hastane yolunu yaptık. Hastaneye yol yapmayı tercih eden bir zihniyet yaşıyor. Şubat ayı itibarıyla Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5’lerdeydi. Biraz daha güneyinde Bağcılar-Kirazlı-Halkalı metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi. Aradan 4 yıl geçti hala yüzde 5 seviyesinde yatırımlar duruyor. Yaparlar yapmazlar ama akıllarını başlarına almaya niyetleri yok. İstanbul’un mahallelerine tam 100 bin araçlık otopark yapılması için planlar yapıldı bugüne kadar bitmesi gerekiyordu bugün bitti buna da şükür. Gecikmiş hizmetin kaybını yaşıyoruz” dedi. Karaismailoğlu, “Sadece İstanbul’da değil, Anadolu’daki CHP’li belediyeler de İstanbul’u örnek almaya başladılar. Aydın’da şehir hastanesine yol yapacaklar, ‘Ben yapmam’ diyen bir belediye var. Adana’da 15 Trafik sorununa çözüm üretecek projeyi yapmayan bir belediye var. Bu ay içerisinde Kağıthane’den başlayıp Hasdal’dan, Göktürk’ten İstanbul Havalimanı’na uzanan 32 kilometrelik metro hattımızın da açılışını yapacağız. Türkiye’nin en hızlısı ve dünyanın sayılı metrolarından bir tanesi. Çok kıymetli bir iş” şeklinde konuştu.

BAŞAKŞEHİR-KAYAŞEHİR METROSU İÇİN TARİH VERDİ

İBB yönetiminin hastane yolu yapmadığını öne süren Karaismailoğlu, “Hastaneye yol yapmamayı tercih eden bir zihniyeti maalesef İstanbul yaşıyor şu anda. Yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar, devraldık ve şu anda bitiriyoruz. İnşallah şubat ayı itibarıyla da Başakşehir-Kayaşehir metrosunu da hizmete alacağız. Dünyanın en modern hastanelerinden bir tanesine en kolay ulaşımı gerçekleştirmiş olacağız. O metroyu devraldığımızda yüzde 5 ilerleme hızı vardı, bugün yüzde 99’lara geldik.

Yine bu hattın paralelinde, bunu devraldığımızda Mahmutbey-Esenyurt metrosu yüzde 5’lerdeydi, onun güneyinde Bağcılar-Kirazlı’dan Halkalı’ya olan metro hattı da yüzde 5 ilerlemedeydi, aradan 4 yıl geçti üzülerek görüyoruz ki hala yüzde 5’ler seviyesinde, yatırımlar ortada duruyor. Yaparlar yapmazlar. Akıllarını başlarına alma niyetleri de yok ama bunları bir gün yapanlar buraya gelip bunları hızlıca yapıp bitireceklerdir, ondan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

CHP’li belediyeleri hedef alan Karaismailoğlu, “Bunlar sadece İstanbul’da mı böyle? Maalesef Anadolu’daki CHP’li belediyeler de İstanbul’u örnek almaya başladılar. Aynı örnekleri Adana’da da, Aydın’da da görüyoruz.

Aydın’da da çıkmışlar şehir hastanesine yol yapılacak, ‘Ben yapmam.’ diyen bir belediye var. Adana’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, yine şehri çok yakından ilgilendiren, trafik sorununa alternatif çözüm üretecek bir projeyi yapmayıp bırakan bir belediye var ama biz ne yapacağız? Tabii ki milletimizi bu zihniyete esir düşürmemek için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bu projelerin hepsini devraldık, bitirip inşallah vatandaşımızın, milletimizin hizmetine sunacağız” iddialarında bulundu.