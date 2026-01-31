İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Ekrem İmamoğlu'nun büyük reklamlarla açtığı kreşlerde sular durulmuyor. Birkaç yıl önce "kreş açıyoruz" diyerek konuyu siyasi şova dönüştüren İmamoğlu, bugün gelinen noktada ailelerin şikayetleri ve gizlenen kayıtlarla köşeye sıkışmış durumda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "denetimsiz kurumlara çocuk emanet edilemez" uyarısını hiçe sayan İBB yönetiminin, yaşanan bir olay sonrası kamera kayıtlarını 20 gün boyunca sakladığı ve paylaşılan görüntülerin montajlanarak servis edildiği ortaya çıktı. Üstelik sorumluluktan kaçmak için "kreş" kelimesini bir anda "okul öncesi eğitim merkezi" olarak değiştirmeleri ise tam bir akıl tutulması olarak yorumlandı.

Ailelerin tepkisi çığ gibi büyürken, belediyenin yasal sorumluluktan kaçmak adına "kreş" ibaresini bir gecede "okul öncesi eğitim merkezi" olarak değiştirmesi ise kamuoyunda büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Yaşanan bu "isim operasyonu", İBB'nin denetimden kaçma çabası olarak nitelendirilirken çocuklarını bu kurumlara emanet eden veliler yetkililerden acil açıklama bekliyor.