Gündem İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi
Gündem

İmamoğlu'nun kreşlerinde skandal üstüne skandal! Kamera kayıtları saklandı tabelalar apar topar değiştirildi

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük reklam kampanyalarıyla duyurduğu kreşler, ciddi iddialar ve şikayetlerle gündeme bomba gibi düştü. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in denetimsiz kurumlar konusundaki sert uyarılarına rağmen faaliyetlerini sürdüren İBB yönetiminin, bir merkezde yaşanan olay sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını 20 gün boyunca gizlediği ve ardından montajlanmış görüntüleri servis ettiği iddia edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun büyük reklamlarla açtığı kreşlerde sular durulmuyor. Birkaç yıl önce "kreş açıyoruz" diyerek konuyu siyasi şova dönüştüren İmamoğlu, bugün gelinen noktada ailelerin şikayetleri ve gizlenen kayıtlarla köşeye sıkışmış durumda! Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "denetimsiz kurumlara çocuk emanet edilemez" uyarısını hiçe sayan İBB yönetiminin, yaşanan bir olay sonrası kamera kayıtlarını 20 gün boyunca sakladığı ve paylaşılan görüntülerin montajlanarak servis edildiği ortaya çıktı. Üstelik sorumluluktan kaçmak için "kreş" kelimesini bir anda "okul öncesi eğitim merkezi" olarak değiştirmeleri ise tam bir akıl tutulması olarak yorumlandı.

 

Ailelerin tepkisi çığ gibi büyürken, belediyenin yasal sorumluluktan kaçmak adına "kreş" ibaresini bir gecede "okul öncesi eğitim merkezi" olarak değiştirmesi ise kamuoyunda büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Yaşanan bu "isim operasyonu", İBB'nin denetimden kaçma çabası olarak nitelendirilirken çocuklarını bu kurumlara emanet eden veliler yetkililerden acil açıklama bekliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

resat,

lafı dolandırmaya gerek yok ,bu ağaç yaşken eğiliri, zamanında yapamadıkları halkevleri projesinden, günümüzde ,olabilecek en küçük yaşta uygulama kurnazlığıdır ,milletin çocuklarını olabilecek enküçük yaşta çalma ,devşirme kurnazlığıdır ,açan kreş diye bağırıyor sesbile kaçmış gitmiş ,emanetçi vekil ,çocuk oyun evi diyor ,, hayatları yalan dolan ,bunlar birer beka meselesidir ey millet ,çocuğunu buralara emanet edipte cocuklar şöyle oldu böyle oldu ,yodan çıktılar dinlemiyorlar diye yakınmayın,,

Egeli

Adam fırıldak bunun arkasından gidende dönme dolap
