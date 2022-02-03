Gazeteci - yazar Müslüm Aktürk, İlk Havadis'teki "İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı rüyası bitti mi?" başlıklı yazısında, "Adeta, “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olma pozisyona düştü” diyebiliriz." ifadesini kullandı.

Aktürk'ün yazısı şu şekilde:

Bence bitti.

Bitmesi lazım.

Kar sınavında sınıfta kaldığı kendi mahallesinde bile kabul edilen Ekrem İmamoğlu’nun önümüzdeki dönem İBB Başkanlığı şansı da hemen hemen “yok” gibi.

Adeta, “Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan da olma pozisyona düştü” diyebiliriz.

İmamoğlu, ha bire verilen gazlarla gereğinden fazla havalara girdi.

İBB’ye Başkan olmakla yetinmemiş bir intiba oluşturdu.

Hani derler ya, “Ancak gönlü namazda olanın kulağı ezanda olur” diye.

Ekrem beyin gönlü Saraçhane’deki İBB’den ziyade Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sanki; davranışları, siyasi mesajları, kankaları vs. bize öyle geldi.

Kar sınavını anlatmamıza gerek var mı?

16-17 milyon hemşehrin kar esaretine karşı mücadele verip mağdurları oynarken, sen İngiliz Büyükelçi ile Sarıyer’de bir balıkçı lokantasında keyfine bakacaksın.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un bile haberi olmadığı ve yalanladığı balıkçıdaki sefanın, önce bir saat, sonra üç saate yakın sürdüğü ortaya çıktı.

***

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu’nun iddiasına göre, namus sözü verildiği halde İBB’den 13 binden fazla personel işten atılmış, sonra 40 binden fazla yeni personel alınmış.

İşten atılanlar arasında karla mücadele eğitimi almak için Merhum Kadir Topbaş’ın başkanlığı döneminde Moskova’ya gönderilen ekip de yer alıyormuş.

“Liyakat liyakat” deyip sonra işin ehli personele kapıyı gösterirsen sonuna da katlanmak durumundasın…

Kriz yönetmek herkesin harcı değil elbette.

Kar altında kalma vukuatının, İmamoğlu için ilk olmadığını hatırlatalım hemen.

Millet kar esaretiyle mücadele ederken elin İngiliz’i ile balıkçı lokantasında keyif çatan İmamoğlu’nun daha önce de Elazığ depreminde 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği sıralarda Palandöken Kayak Merkezi’nde ailecek kayak yapması yoğun eleştirilere yol açmıştı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR DE CHP’Lİ DEĞİL Mİ?

İmamoğlu’nun “engelleniyorum” iddiasına ne demeli?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer CHP’li değil mi?

Ekrem İmamoğlu bir sorsun bakalım; tam gaz hizmete devam eden Vahap Seçer’i engelleyen var mı?

Yok.

Çünkü Vahap Seçer’in gönlü Mersin’de, TBMM’de ya da başka bir yerde değil.

Kalbinin içini bilemeyiz ama en azından görüntüsü böyle.

Metro, Mersin için hayal olmuş bir projeydi.

Metro ile ilgili yaklaşık 14-15 yıl önce yazdığım ve dönemin belediye başkanını eleştirdiğim bir yazının başlığında, “Tabelalar çürüdü metro inşaatına hala kazma vurulamadı” şeklinde bir ifade kullanmıştım.

Mersin Büyükşehir’in CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer, uzun zamandır ihmal edilen çok çok önemli metro inşaatına başlarken niçin engellenmedi acaba?

Ankara’sı, Adana’sı, Antalya’sı, Eskişehir’i neden “muhalefet olduğumuz için engelleniyoruz” diye ağlamıyorlar?

HAVADA BULUT, CUMHURBAŞKANLIĞINI UNUT

Fazla uzatmaya gerek yok, sözün özü şu: Kredisi tükenen Ekrem İmamoğlu’na, Meral ablasının, “İstanbul’u fethederek çağ açıp çağ kapatan, Osmanlı’yı devletten imparatorluğa dönüştüren Fatih Sultan Mehmet” ile aynı kefeye koyacak kadar acayip, uçuk desteğine rağmen “havada bulut, cumhurbaşkanlığı için aday olmayı unut” diyebiliriz…

Tabii 2024’teki İBB Başkanlığını da…