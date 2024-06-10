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Medya İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?
Medya

İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2024-06-10 17:30:00 -
İmamoğlu'nun artık hiçbir bahanesi kalmadı! Huuu, Ekrem Bey! O sorunu ne zaman çözüyorsunuz?

Melih Altınok, İstanbul'un kronikleşen taksi sorununu gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bu sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirten Altınok, İBB Başkanı'nın artık bahanesinin kalmadığını ifade etti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

Melih Altınok, İstanbul'un kronikleşen taksi sorununu gündeme getirdi. Ekrem İmamoğlu'nun bu sorunu çözmekte yetersiz kaldığını belirten Altınok, İBB Başkanı'nın artık bahanesinin kalmadığını ifade etti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul'un kangren halini alan taksi sorunu kentin yönetilemediğinin en net göstergelerinden. Ne taksi var ne standart.

Ekrem İmamoğlu konuyla ilgili yoğun şikayetleri geçen dönem İBB Meclisi'nde AK Parti çoğunlukta olduğu için bir şey yapamadığını söyleyerek geçiştiriyordu.

31 Mart öncesi belediye meclisinde yine AK Parti'nin çoğunlukta olduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş'ın taksi hizmetini sorunsuz şekilde yürüttüğünü biliyoruz.
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Peki bu çelişkiyi neyle açıklayabiliriz?

İBB'deki muhalefet ABB'dekinden daha mı cevval yoksa Yavaş, İmamoğlu'dan daha mı becerikli, iş bilir?

Neyse şimdi İmamoğlu'nun hiçbir bahanesi kalmadı. Artık İBB Meclisi'nde de CHP çoğunlukta.

Evet, beş yıl önce verip yerine getirmediğiniz vaadinizi yerine getirmek, İstanbullunun taksi çilesini bitirmek için ne yapıyorsunuz? Planınız nedir?

Yoksa gündeminizde bile değil mi? Seçim sonrası su ve ekmeğe yaptığınız zamları "fiyat ayarlaması" diye duyuran, gerekçe bulmaya çırpınan Saraçhane medyasına bakıp "İstanbullunun bir taksi problemi yok" diye mi düşünmüyorsunuz?

Onlara bakarsanız, 10 bin TL Pazar desteği sözünüzü yerine getirmenizi bekleye emekli de yok zaten."

 

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