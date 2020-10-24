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Gündem İmamoğlu'nun ardından bir isme daha kötü haber
Gündem

İmamoğlu'nun ardından bir isme daha kötü haber

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yasin Karahan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:31:00 -
İmamoğlu'nun ardından bir isme daha kötü haber

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yasin Karahan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan Yasin Karahan, İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşarak, "Benim sevgili Başkanım Covid-19 yakalanmış ikimiz de aynı kaderi yaşıyoruz Allah acil şifalar versin Başkanıma" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu da koronavirüse yakalandı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı İmamoğlu'nun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını bildirmişti.

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