İmamoğlu'nun ailesinin test sonucu belli oldu

İBB sözcüsü Murat Ongun, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına da test yapıldığını açıkladı.

Ongun, test sonuçlarının negatif olduğunu bildirdi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir duyuru yapan Ongun, şunları yazdı: "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz gayet iyi

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle."