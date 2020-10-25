  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'nun ailesinin test sonucu belli oldu
Gündem

İmamoğlu'nun ailesinin test sonucu belli oldu

Koronavirüse yakalanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ailesi ve yakın çalışma arkadaşları da test yaptırdı. Yapılan testlerin negatif çıktığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 09:38:00 -
İmamoğlu'nun ailesinin test sonucu belli oldu

İBB sözcüsü Murat Ongun, belediye başkanı Ekrem İmamoğlu’nun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından ailesi ve yakın çalışma arkadaşlarına da test yapıldığını açıkladı.

Ongun, test sonuçlarının negatif olduğunu bildirdi.

Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir duyuru yapan Ongun, şunları yazdı: "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun ailesinin ve yakın çalışma arkadaşlarının Covid-19 testleri negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Dilek İmamoğlu: Sağlık durumumuz gayet iyi

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Dilek İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı: "Eşim ve ailemizle ilgili olarak bu süreçte bizi arayan, soran, sevgi dolu mesajlarını ileten herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlık durumumuz gayet iyi. Eşim Ekrem İmamoğlu'nun sağlığı ile ilgili ilerleyen günlerde daha da güzel haberleri sizlerle paylaşmak dileğiyle."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı
Dünya

Diriliş Ertuğrul ve Payitaht Abdühamid Yunan spikeri çıldırttı

Türkiye'de yapılan tarihi diziler hakkında analizde bulunan Yunan spiker İoannis Theodoratos, bu dizilerin yumuşak savaş taktiği olduğunu be..
Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı
Dünya

Dikkat çeken itiraf: Erdoğan anahtarları aldı

İtalyan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'de ipleri elinde tuttuğunu belirtti.

Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış
Gündem

Harf inkılabı diye tepinenler buna ne diyecek! ‘Şimdi ülkemize dahi vermiyorlar’ 15 liraya satılan bir araba dolusu kitabın içinden bakın ne çıkmış

Beyazıt Sahaflar Çarşısı Dernek Başkanı Adil Sarmusak, cumhuriyet döneminde harf inkılabının ardından sahaf kitaplarına yönelik aşırı düşman..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay