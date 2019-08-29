İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!

yeniakit.com.tr Türkiye Emine Bulut cinayetinin ardından kadına yönelik şiddeti tartışırken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de kadınların dövülmesini meşrulaştırdığı sözleri tekrar gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu’nun o gün Beylikdüzü’nde olduğu ve Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ta İBB için aday olmasının o toplantıda kararlaştırıldığı ortaya çıktı.

2017’de belirlendi

Kılıçdaroğlu, 2017 senesinin Kasım ayında, Beylikdüzü’ndeki Zübeyde Ana Sosyal Yaşam Merkezi’ni ziyaret etmişti. Ziyarette dönemin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulunmuştu. Adaylığı açıklandıktan sonra CHP’lilerin, “Kimse tanımıyor” diye karşı çıktığı İmamoğlu’nun 31 Mart’ta aday olmasının, söz konusu toplantıda kesinleştiği ortaya çıktı.

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nun toplantıdaki sözleri de unutulmadı. İşsiz erkeğin karısını döveceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na, İmamoğlu’nun sessiz kalarak adeta onay vermesi de dikkatlerden kaçmadı.

“Erkek gelir, hıncını karısından çıkarır”

Kılıçdaroğlu toplantıda şu sözleri söylemiş ve kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmıştı:

“Benim parayla pulla bir ilgim yok. Kul hakkı yemem. Onun ne kadar büyük bir günah olduğunu biliyorum. Benim görevim size hizmet etmek. Doğrudur. Erkek işsize eve yeteri kadar para gelmiyorsa bu erkek de hıncını gelir karısından alır.Evde huzurun olması yolu evde bereketin olmasıdır. Kavga ortamını oluşturan temel neden ekonomidir. Size söz veriyorum huzuru, barışı getireceğim bu ülkeye. Bana dört yıl yeter.”

Aynı zamanda Kılıçdaroğlu, toplantı sonrasında, başta İstanbul, Ankara ve Mersin olmak üzere birçok büyükşehri alacaklarına inandığını da söylemişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri unutulmadı! İşte kadına şiddet konusunda Müslümanları hedef gösterenlerin gündeme getiremediği konular