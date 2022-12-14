İmamoğlu'nu 'mazlum' göstermek için dünya basınında operasyon çektiler!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası, uluslararası basın tarafından da haberleştirildi.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Mahkemenin aldığı karar, uluslararası basın tarafından da haberleştirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters, karara ilişkin aktardığı haberinde, İmamoğlu'nun "Bu kadar insan, halkın verdiği yetkiyi alamazlar. Mücadelemiz Allah'ın izniyle daha da güçlenmeye başlıyor" açıklamasına yer vererek, söz konusu kararın Erdoğan'a olası bir rakip olarak gösterilmesi planlanan cumhurbaşkanlığı seçimi ve parlamento seçimlerinden sadece 6 ay önce geldiğini yazdı.

Financial Times ise, kararı "İstanbul’un popüler başkanı Ekrem İmamoğlu seçim görevlilerine hakaret suçundan hapis cezası aldı. İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın potansiyel rakibi olarak görülüyor" ifadeleriyle duyurdu.

Bloomberg, İmamoğlu'na yönelik kararla ilgili "Karar yüksek temyiz mahkemeleri tarafından onaylanırsa, Haziran ayında yapılması planlanan seçimlerde Erdoğan'a meydan okuyabilecek en popüler siyasi figür olan İmamoğlu'nun siyasi yasağı ile sonuçlanacak" yorumunda bulundu.

The Washington Post da kararı "Siyasi uzmanlar, belediye başkanının yargılanmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli bir rakibini ortadan kaldırma girişimi olarak yorumluyor" şeklinde servis etti.