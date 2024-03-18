  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İmamoğlu'nu işaret etmişti! Para kulesi skandalında Canan Kaftancıoğlu gelişmesi
Gündem

İmamoğlu'nu işaret etmişti! Para kulesi skandalında Canan Kaftancıoğlu gelişmesi

Yeniakit Publisher
2024-03-18 22:16:00 - 2024-03-18 22:33:12
İmamoğlu'nu işaret etmişti! Para kulesi skandalında Canan Kaftancıoğlu gelişmesi

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada, İmamoğlu'nu işaret eden eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağrıldı.

Sosyal medyada İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, suç ve suç unsuru bulunup bulunmadığının tespiti için re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma çerçevesinde Keleş'in yanı sıra eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın eski basın danışmanı Can Poyraz, söz konusu binayı sattığı öne sürülen Ali Rıza Braka ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermişti.

Kaftancıoğlu da ifadeye çağrıldı

Soruşturma sürerken, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun da 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermeye çağrıldığı öğrenildi.

İmamoğlu'nu işaret etmişti

CHP'de para sayma skandalının yankıları sürerken, videonun çekildiği tarihte İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada, "Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar" demişti.

Tarihe böyle geçersiniz! Erdoğan’ı üzüp CHP’yi sevindirmek Erbakan hocanın oğluna yakışır mı?
Tarihe böyle geçersiniz! Erdoğan’ı üzüp CHP’yi sevindirmek Erbakan hocanın oğluna yakışır mı?

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarihe böyle geçersiniz! Erdoğan’ı üzüp CHP’yi sevindirmek Erbakan hocanın oğluna yakışır mı?

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme
Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme

Gündem

Varan-3… Satan kişi görüşme odasında! CHP’deki deste deste dolar skandalında yeni gelişme

Kendini çer çöpe layık gören kemalist kafa... "CHP İzmir'de çöp de koysa oy veririz"
Kendini çer çöpe layık gören kemalist kafa... “CHP İzmir'de çöp de koysa oy veririz”

Siyaset

Kendini çer çöpe layık gören kemalist kafa... “CHP İzmir'de çöp de koysa oy veririz”

DEM Partililer döküldü! ‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken bakın CHP neler çeviriyor
DEM Partililer döküldü! ‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken bakın CHP neler çeviriyor

Gündem

DEM Partililer döküldü! ‘Mustafa Kemal'in askerleri' uyurken bakın CHP neler çeviriyor

CHP'nin para kulesi skandalında sıcak gelişme!
CHP'nin para kulesi skandalında sıcak gelişme!

Gündem

CHP'nin para kulesi skandalında sıcak gelişme!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23