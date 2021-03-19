İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, katıldığı bir meydan açılışında bir vatandaş tarafından tekrar protesto edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediyesi tarafından yapılan Abay Kunanbayoğlu Meydanı açılışında bir vatandaş tarafından protesto edildi.
İmamoğlu'nun korumalarının 'Alın bunu alın' dediğinin duyulduğu videoda, vatandaşın alandan uzaklaştırıldığı anlar kameralara yansıdı.
Geçtiğimiz gün yine protesto edilmişti
Edirnekapı Şehitliği'ne düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni anma töreninde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek bağıran gazi yakınına İmamoğlu "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diyerek tepki çekti.