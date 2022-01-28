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Gündem İmamoğlu'ndan tuhaf açıklama: Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim
Gündem

İmamoğlu'ndan tuhaf açıklama: Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binlerce insanın yolda kaldığı kar mağduriyetine ilişkin "Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 10:15:00 -
İmamoğlu'ndan tuhaf açıklama: Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim

Karla mücadelede sınıfta kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kendini aklamak için FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Çalar Saat" adlı programa konuk oldu.

"Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim"

"Karla en muhteşem mücadeleyi ben verdim" diyen, açıklamalarıyla rahmetli Kadir Topbaş'ı bile hedef alan İmamoğlu, restoranda İngiliz büyükelçiyle sürdüğü balık sefasına dair de konuştu.
Binlerce insanın yollarda mahsur kalmasına rağmen 'o kadar da sıkıntı yaşanmadı' diyen İmamoğlu, bakanların İstanbul'a gelmesini de eleştirdi. İmamoğlu "İki bakan İstanbul'a neden geldi? İstanbul'da karla mücadeleyi en muhteşem şekilde ben veriyordum." dedi.

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Yorumlar

osman

hadi ordan, hiç bir şey vermedin ahlaksız
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Zekeriya gökçe

Evet evet bir başka güzel oldu istanbul!!!
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