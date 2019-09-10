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İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı

Göreve başladığı günden bu yana skandal uygulamalarıyla gündemden düşmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de İBB TV'nin logosunda bulunan camiyi kaldırdı.

10 Eylül 2019 Salı 14:28
İmamoğlu'ndan tepki çekecek hamle! Cami logosunu resmen kaldırdı

Seçimden önce vaat ettiği 'Hiç kimse işten çıkarılmayacak' sözünün arkasında durmayan CHP yönetimi İstanbul'da tepki çeken uygulamalara devam ediyor.

İstanbul'da AK Parti döneminde büyük bir aşama kaydederek gelişme sağlayan İBB TV'de de tartışılacak bir olaya imza atıldı.

CHP'li İmamoğlu, İBB Başkanlığına seçilmesinin üzerinden aylar geçmesine rağmen henüz elle tutulur bir icraata imza atamamış olması tepki toplarken, bunun yanında bir de tepki çeken kararlara imza atmaya devam ediyor.

Seçim öncesi Eyüp Camii'de dua ederken fotoğrafları basına dağıtılan CHP'li İmamoğlu'nun seçim sonrası İBB TV'nin yıllardan bu yana logo olarak kullandığı cami ibarelerini kaldırması dikkatlerden kaçmadı.

İBB TV'nin eski logosu


İBB TV'nin yeni logosu


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:28
  1. İstanbul
  2. Ekrem Imamoğlu
  3. İBB TV

YORUM YAZ

  • selim ustaselim usta41 dk önce
    utanama lgbt lilerin renklerini koyacak fakat daha erkenEkrem Zamoglu ile Kazikcioglu akrabadirlar
  • hakanhakan1 sa önce
    ateş olup ortalığı yakacağız, tüm dini değerleri ayak altına alacağız diyor, alev ile geziyi tüm renkler ile de lgbt yi çağrışım yaptırıyor. bi logo da ne olur o ilin önemli bi yerinin simgesinin logosu olur. İstanbul sultanahmeti ile ayasofyası ile simge bi şehir. hangi amaç ve niyetle yaptığını insanaz cok farkediyor.

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