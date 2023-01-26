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Medya İmamoğlu'ndan şok karar! Bunu yapacak
Medya

İmamoğlu'ndan şok karar! Bunu yapacak

Oy için kâh işret meclislerinde demlenirken görüntülenen, kâh ihramını üzerine alıp kameralara poz veren Ekrem İmamoğlu, yine popülist bir girişim için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-26 11:58:00 -
İmamoğlu'ndan şok karar! Bunu yapacak

 

 

 

Oy için kâh işret meclislerinde demlenirken görüntülenen, kâh ihramını üzerine alıp kameralara poz veren Ekrem İmamoğlu, yine popülist bir girişim için kolları sıvadı. 

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük’ü ziyaret eden İmamoğlu'nun bu cuma günü Bursa’ya gidip, suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’daki baba evini ziyaret edeceğini ifade etti.  

İmamoğlu böylece, acıları bile siyasete malzeme yapmaktan çekinmeyeceğini bir defa daha gözler önüne sermiş oldu. 

 

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Yorumlar

sukru

Her haltı yiyebilir ama yiyemiyeceği bir halt var,sıkıysa pkk,nın şehit ettiği bir şehit yakınına taziye ziyaretinde bulunsun.

ahmet kalanoglu

sayın ımamaoglu kilise onarım işine gırmışsın lakın ıstanbulda bır suru ıs senı beklıyor
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