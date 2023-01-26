İmamoğlu'ndan şok karar! Bunu yapacak

Oy için kâh işret meclislerinde demlenirken görüntülenen, kâh ihramını üzerine alıp kameralara poz veren Ekrem İmamoğlu, yine popülist bir girişim için kolları sıvadı.

halktv.com.tr yazarı İsmail Saymaz, geçen hafta sonu Kastamonu ve Karabük’ü ziyaret eden İmamoğlu'nun bu cuma günü Bursa’ya gidip, suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Osmangazi’daki baba evini ziyaret edeceğini ifade etti.

İmamoğlu böylece, acıları bile siyasete malzeme yapmaktan çekinmeyeceğini bir defa daha gözler önüne sermiş oldu.