İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na karşı şok plan!
Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ya cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını, ya da cumhurbaşkanlığı iddiasını erteleyip CHP genel başkanlığına soyunacağını iddia etti.
Posta gazetesi yazarı Rauf Tamer, Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ya cumhurbaşkanlığı yarışına katılacağını, ya da cumhurbaşkanlığı iddiasını erteleyip CHP genel başkanlığına soyunacağını iddia etti. İşte gündeme bomba gibi düşecek o yazı:
"Bana öyle geliyor ki, Ekrem İmamoğlu, bu işin peşini bırakmaz.
Madem Kılıçdaroğlu “adaylıkta bu derece ısrarlıdır” öyleyse İmamoğlu da 100 bin imzayı toplayıp katılır bu yarışa...
Sonuç?
- En azından Kılıçdaroğlu’nun oylarını böler.
Yapar mı yapar.
Pire için yorgan yakar.
Bu bir ihtimal.
***
Bir diğer ihtimal var.
Cumhurbaşkanlığı iddiasını erteleyip CHP Genel Başkanlığı’na soyunur.
Yani:
- İlk kurultayda CHP Genel Başkan Adayı’dır.
Hem de favoridir.
Bunu unutmayın.
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Diyeceksiniz ki:
- Üçüncü ihtimal yok mu?
Var.
Şimdilik oturduğu yerde oturup, 2028’deki Cumhurbaşkanlığı seçimini beklemek.
Fakat uzak bir tarih bu.
Bakalım, 2028’e kadar popülaritesini sürdürebilecek mi?
O süre içinde bir taraftan da yeni yeni adaylar türeyebilir.
Analar neler doğuruyor...
Yani 1 ve 2’nci ihtimaller daha kuvvetli. (...)"