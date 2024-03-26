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Siyaset İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!
Siyaset

İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!

Yeniakit Publisher
2024-03-26 11:22:00 -
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na görülmemiş şantaj!

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel genel başkan olmuştu. Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Nuray Başaran katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun şantajını anlattı. Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey’e dedi ki “Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim” dedi.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona ermiş Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel genel başkan olmuştu. Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Nuray Başaran katıldığı canlı yayında İmamoğlu'nun şantajını anlattı. Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey’e dedi ki “Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim” dedi.

Tarihler 5 Kasım 2023 gösterdiğinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kavga, kaos ve iç hesaplaşmaların gölgesinde yeni genel başkan Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özgür Özel olmuştu.

13 YILLIK HEGOMONYA SONA ERDİ

Olaylı kurultay süreci sonrası arkadan hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık hegemonyası sona ermiş, CHP tarihine "İlk kez kurultayda genel başkanlığı kaybeden isim" olarak geçmişti.

OLAYLI KURULTAYIN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Kaos ve kavgalar arasında gerçekleşen kurultayın perde arkasında yaşananlar aylar sonra ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP'li Nuray Başaran katılığı canlı yayında tek tek anlattı.

KÜFÜRLER HAVADA UÇUŞTU

''Kemal Bey geldikten sonra bir ara odaya Özel ile birlikte odaya İmamoğlu geldi. Bunlar duyulunca (sonuçlar) konuşulunca öyle bir tepki oluştu ki Ekrem Bey'i çok argo bir lafla odadan kovdular. Kemal Bey'in odasından.''
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"

Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.''

"İMAMOĞLU'NU KÜFÜRLERLE ODADAN KOVDULAR"

Kendisin de orada olduğunu söyleyen Nuray Başaran, "Ekrem Bey geldi Kemal Bey'e dedi ki "Siz mi açıklayacaksınız çekildiğinizi ben mi ilan edeyim" dedi. O arada ikinci tur başladı bu manipülasyonlar başladı biz hepimiz kaldık. Oda da hararet arttı, tepki arttı insanlarda gösterdi. Küfürlü bir kelime ile çık dışarı dediler odadan kovdular odadan.''

STÜDYODAKİLER ŞAŞTI KALDI

Stüdyodakiler duydukları karşısında "Dilim tutuldu" diyerek tepki verdi.

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