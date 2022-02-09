İmamoğlu’ndan Halk Ekmek'e rekor zam! Oran, dudak uçuklattı
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe rekor bir zam yaptı. Göreve geldiği günden bu yana hizmet yapmaktan kaçınan, İstanbullulara zamdan başka bir şey gösteremeyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Halk Ekmek'te fiyatlara yüzde 60 zam yapıldı.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, halk ekmeğe rekor bir zam yaptı. Göreve geldiği günden bu yana hizmet yapmaktan kaçınan, İstanbullulara zamdan başka bir şey gösteremeyen Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Halk Ekmek'te fiyatlara yüzde 60 zam yapıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını duyurdu. Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.
İBB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.