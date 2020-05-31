İmamoğlu'ndan 'Gezi terörüne' kutsama! Şeyh Edebali'yi de alet etti

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Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ve diğer marjinal sol örgütlerin desteğini de arkasına alarak mağduriyet edebiyatı ve şaibeli seçim sonuçlarıyla İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu diyet borcunu ödemeye devam ediyor.

Gezi kalkışmasına kutsama!

Sözde 16 milyon İstanbullunun ‘başkanı’ olduğunu iddia eden İmamoğlu, terörü günlerce süren vandallıklarla İstanbullulara iliklerine kadar hissettiren Gezi kalkışmasına övgüler dizdi.

Meşru hükümete suçlama!

Meşru ve seçilmiş hükümete ‘sivil darbe’ olarak planlanan Gezi provokasyonuyla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan İmamoğlu skandal sözler sarfetti.

İmamoğlu paylaşımında hükümeti şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermemekle suçlarken yakıp yıkarak terör estiren gezi vandallarını da kutsadı.

Şeyh Edebali'yi de alet etti

Gezi kalkışmasını ‘milyonların derin bir nefes alışı’ olarak niteleyen İmamoğlu küstah sözlerine Osmanlı’nın manevi mimarı Şeyh Edebali’nin Osman Gazi'ye söylediği öğüt niteliğindeki sözlerini de alet etti.

İşte İmamoğlu’nun o skandal paylaşımı;

Şeyh Edebali’nin “Ey Oğul” seslenişi yöneticiler için anlamlı bir kılavuzdur. Kılavuzun şaştığı zamanlar oldu. Şehrin yeşiline ve demokrasisine saygı göstermeyenlere karşı milyonların derin bir nefes alışı oldu Gezi. Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. #Gezi7yaşında