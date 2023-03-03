İmamoğlu'ndan Akşener'e soğuk duş! Cumhurbaşkanı adayını açıkladı



14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere az bir süre kala Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak duyurulurken Altılı Masa'da ise halen henüz bir isim üzerinde uzlaşılabilmiş değil.

Dün adayın belli olacağına dair büyük umutlarla toplanan masadan "Adayımızı belirledik" mesajı çıktı, ama isim açıklanmadı. Aday konusunda kararın 6 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.

Masadaki beş parti liderinin anlaştığı ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in uzlaşılan isim ile ilgili süre istediği kulislerde konuşulan bilgiler arasında yer aldı.

Akşener'in Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'ndan birinin aday olması konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor.



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"BENİM ADAYIM GENEL BAŞKANIMDIR"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Altılı Masa'nın adaylık toplantısı sonrası ilk kez konuştu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa konuk olan İmamoğlu "Adaylığımla ilgili bir mesele yok. Daha önce de şiddetle söyledim 'Benim adayım genel başkanımdır" dedi.

"ADAYLIĞIMLA İLGİLİ MESELE YOK"

Altılı Masa'nın adaylığın konuşulduğu son toplantısına değinen İmamoğlu "Benim adaylığımla ilgili mesele yok. Sürece memleket meselesi olarak bakıyorum. Bu konunun aşılması için feraset gerekiyor. Bu sayın genel başkanım ve sayın Akşener de vardır" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ'YE 'HDP' GÖNDERMESİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, adaylık tartışmaları sırasında İYİ Parti'ye HDP ayarı da verdi: Bu ittifakın içinde olmayan başka siyasi unsurların da bize destekleri olmuştur. Onu da biliyoruz.