İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?

CHP, İP, SP ve HDP’nin oluşturduğu "Zillet" ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2015’te İstanbul Zeytinburnu’nda PKK terör örgütünün paçavralarının asıldığı bir cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

HDP’li birçok isimin de katıldığı cenazedeki tabutun üzerinde PKK terör örgütünün paçavrası asılmıştı. PKK’lı provokatörlerin terör propagandasına çevirdiği cenaze töreninde tabutu taşıyanlardan biri de HDP milletvekili Garo Paylan’dı.

Törende PKK paçavralarıyla birlikte teröristelebaşı Öcalan’ın posterleri de açılmış, "katil devlet hesap verecek" sloganları atılmıştı.

Çok sayıda CHP’li katıldı

Devlete meydan okunan o PKK propagandasına CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve milletvekili katıldı.

İmamoğlu’nun ne işi vardı?

Kamuoyu vatanseverlikten dem vuran İmamoğlu’nun devlete “katil” diye sloganların atıldığı ve PKK paçavraları ile Öcalan posterlerinin açıldığı sözde cenaze töreninde ne işinin olduğunu merak ediyor.

(Haber7)