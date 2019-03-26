İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
CHP ve müttefiklerinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu her ne kadar HDP ve PKK ile ittifakı kabul etmese de kendisinin 2015 yılında PKK propagandasına çevrilen bir cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.26 Mart 2019 Salı 11:06
CHP, İP, SP ve HDP’nin oluşturduğu "Zillet" ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2015’te İstanbul Zeytinburnu’nda PKK terör örgütünün paçavralarının asıldığı bir cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.
HDP’li birçok isimin de katıldığı cenazedeki tabutun üzerinde PKK terör örgütünün paçavrası asılmıştı. PKK’lı provokatörlerin terör propagandasına çevirdiği cenaze töreninde tabutu taşıyanlardan biri de HDP milletvekili Garo Paylan’dı.
Törende PKK paçavralarıyla birlikte teröristelebaşı Öcalan’ın posterleri de açılmış, "katil devlet hesap verecek" sloganları atılmıştı.
Çok sayıda CHP’li katıldı
Devlete meydan okunan o PKK propagandasına CHP’nin Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çok sayıda CHP’li belediye başkanı ve milletvekili katıldı.
İmamoğlu’nun ne işi vardı?
Kamuoyu vatanseverlikten dem vuran İmamoğlu’nun devlete “katil” diye sloganların atıldığı ve PKK paçavraları ile Öcalan posterlerinin açıldığı sözde cenaze töreninde ne işinin olduğunu merak ediyor.
(Haber7)
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