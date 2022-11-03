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Siyaset İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı
Siyaset

İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı

İBB Beyaz Masa'ya "Ekrem İmamoğlu'na suikast düzenleyecekler" şeklinde ihbarda bulunulması üzerine İmamoğlu'nun avukatı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. CHP yandaşı medyanın yaygara koparttığı ihbarı yapan H.Ö. adlı kişinin ise raporlu bir akıl hastası olduğu ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:57:00 - 2022-11-03 19:34:13
İmamoğlu'na suikast yaygarası! Altından bir akıl hastası çıktı

 Yeniakit.com.tr 

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin İBB Beyaz Masa'ya bir ihbar telefonu geldi.

Hattaki kişi, akla ziyan ifadelerle İmamoğlu'na suikast yapılacağını söyledi.

Deli saçması ifadeler!

İhbarda bulunan vatandaş, telefonu açan Beyaz Masa yetkilisine, "Arnavutköy Devlet Hastanesi’nin önünde adamlar var. Ellerinde Ekrem İmamoğlu başkanımızın fotoğrafları var. Aralarında konuşuyorlardı. Ekrem başkanımızın evine ve İBB binasına gideceklerini belirttiler. 155’i aradım ama ulaşamadım. Sonra aklıma bu numara geldi. 8 kişilerdi. Hepsi silahlılardı. Acil yardım edin. Kamera görüntülerinde gözüküyor. Hastanenin yanındaki eczacı abla da bu duruma şahit. Arnavutköy polisi ile irtibata geçebilirseniz, beni arasınlar." dedi.

Akıl dışı ifadeleri ciddiye alan CHP'li İmamoğlu'nun avukatı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Ekrem İmamoğlu'nun can güvenliğinin tehlikede olduğunu belirterek korunmasını istedi.

"Girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir"

İmamoğlu'nun avukatı tarafından verilen başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

Bu ihbar müvekkili kasten öldürülme suçuna ilişkin icra hareketlerine başlandığını göstermektedir. İhbara ilişkin ses kaydı şikayetimiz ekinde mevcuttur. İhbara ilişkin araştırma yapılarak gerekli önlemler derhal alınmalıdır.

Müvekkilin kasten öldürülmesi için plan yapıldığı ve bu planı gerçekleştirmek için girişimlerin olma ihtimali oldukça yüksektir. İhbarı yapan şahsın ifadesi alınarak bu hususlar araştırılmalı, şüpheliler tespit edilmelidir.

Raporlu deli çıktı

Yaşanan gelişmeye ilişkin İstanbul Valiliği yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, işin aslı ortaya çıkarken, CHP'lilerin yaygara koparmasına sebep olan kişinin bir akıl hastası olduğu öğrenildi.

Beyaz Masa'ya ihbarda bulunan H.Ö. adlı kişinin, 50 suç kaydının olduğu, suçları arasında asılsız ihbarın da bulunduğu belirtildi.

Valiliğin açıklamasında, "Dün İBB Beyaz Masa iletişim hattına; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddiasında bulunulduğu öğrenilmiştir. Konuyla ilgili olarak güvenlik görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; ihbarda bulunan H.Ö.(40)'nün asılsız ihbar olmak üzere, toplam 50 suç kaydı olduğu tespit edilmiştir." denildi.

Öte yandan ihbarda bulunan H.Ö.'nün akli melekelerinde sorun olduğu da açıklandı:

Ayrıca 10 Temmuz 2019 tarihinde İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından düzenlenen 5657 sayılı sağlık raporunda şahsın, 'Atipik Duygudurum Bozukluğu' hastası olduğu belirtilmiştir. Şahıs ve konu hakkında başlatılan tahkikat devam etmektedir.

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