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Medya 'İmamoğlu'na suikast' oyununda yeni perde
Medya

'İmamoğlu'na suikast' oyununda yeni perde

Akit TV'deki MAnşetlerin Dili programında Cumhuriyet gazetesinin 'Suikast mektubu' başlıklı haberini yorumlayan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Burada yapılmak istenen bir yerde Ekrem İmamoğlu'nu piyasaya pazarlamak, onun ismini ortaya çıkarmak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-24 13:26:00 -

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında Cumhuriyet gazetesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suikast iddialarını gündeme getirdiği 'Suikast mektubu' başlıklı haberi ele alındı.

Cumhuriyet gazetesinin böyle bir mektubu emniyet güçlerine ihbar ve teslim etmek yerine haberleştirerek İmamoğlu'nu hedef gösterdiğini belirterek, "Burada yapılmak istenen bir yerde Ekrem İmamoğlu'nu piyasaya pazarlamak, onun ismini ortaya çıkarmak. Öbür taraftan da basit sıradan mobese kayıtlarını da itibarsızlaştırarak orada sanki İmamoğlu'na yönelik bir operasyon varmış gibi algı çalışması yapmak" ifadelerini kullandı.

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