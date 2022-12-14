  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Neresinden bakarsan bak riyakarlık! Bunlar da çocuk değil mi Kılıçdaroğlu?

Belediye karanlığa gömüldü! Kaçakçı başkan yaptı komünistliğini

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Babasından öğrendiği mesleğini 60 yıldır sürdürüyor

Sisi’den skandal hamle! Sende hiç utanma yok mu?

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Ortak adımlar atmaya hazırız

4. kez kalp krizi geçirdi, hastaneye yetiştirildi, ilk sözü bu oldu

Türkiye'de üretilen Hyundai Bayon'u ülkeler yakından takip ediyor, istiyor! Hyundai Bayon aralık ayı fiyat listesi

CHP hep böyle, basın özgürlüğü, adalet, hak hukuk, Atatürkçülük hep lafta! Gazeteciyi yere yatırarak ölesiye dövdü

Tapuda yeni dönem! Yenilemeyen yanar
Gündem İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası AK Parti'den açıklama
Gündem

İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası AK Parti'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası hakkında AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-14 20:20:00 - 2022-12-14 20:24:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin karar verildi. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan karara ilişkin açıklamada bulundu.

"Karar kesinleşmedi"

Turan, İmamoğlu davasında verilen karara ilişkin şöyle konuştu:

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz, biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım."

"Bağımsız yargı var"

Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet milletvekillerinin kararı eleştirmesi üzerine söz alan Akbaşoğlu, "Sayın İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yapılan yargılamada bir karar verilmiştir. Bunun kanun yolları açıktır. Bu konu ile ilgili yasama Meclisinde görüşme yapılamayacağını ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, kararın Saray talimatıyla alındığını söylemesi üzerine tekrar söz alan Akbaşoğlu, "Mesnetsiz iddia ve iftiraları reddediyorum. Burada kurul halinde çalışan kamu görevlilerine TCK çerçevesinde hakaret edildiği gerekçesiyle bağımsız ve tarafsız yargı kararını vermiştir. Hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur ve olamaz. Tabii ki seçimle gelenin seçimle gitmesi taraftarıyız. Halk en güzel vicdani kararları her zaman vermiştir. 15 seçimde AK Parti'yi iktidar yapmıştır. Mahkemenin bağımsız verdiği kararı yürütme organına yamamaya çalışmak acziyettir. Reddediyoruz" diye konuştu.

"Karar kesin değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.

İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."

İmamoğlu'ndan çok net cevap: Bu omuzlar bütün yükleri taşır
İmamoğlu'ndan çok net cevap: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

Siyaset

İmamoğlu'ndan çok net cevap: Bu omuzlar bütün yükleri taşır

Ekrem İmamoğlu Sadi Güven'den özel ricada mı bulundu? İmamoğlu'nun davası öncesi dikkat çeken
Ekrem İmamoğlu Sadi Güven'den özel ricada mı bulundu? İmamoğlu'nun davası öncesi dikkat çeken "istinaf" kararı

Siyaset

Ekrem İmamoğlu Sadi Güven'den özel ricada mı bulundu? İmamoğlu'nun davası öncesi dikkat çeken "istinaf" kararı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba
Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba "ABD" iddiası! Yer yerinden oynayacak

Medya

Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba "ABD" iddiası! Yer yerinden oynayacak

İmamoğlu için çok kritik saatler! Türkiye, nefesini tuttu, gelecek haberi bekliyor
İmamoğlu için çok kritik saatler! Türkiye, nefesini tuttu, gelecek haberi bekliyor

Gündem

İmamoğlu için çok kritik saatler! Türkiye, nefesini tuttu, gelecek haberi bekliyor

Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu çağrısı: Bu karar verilmeli
Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu çağrısı: Bu karar verilmeli

Siyaset

Şamil Tayyar'dan Ekrem İmamoğlu çağrısı: Bu karar verilmeli

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Gündem

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne kadar somut bir örnek değil mi? Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!
Gündem

Ne kadar somut bir örnek değil mi? Yıldırım Kaya'nın özrüne inanan varsa kerizdir!

TÜRGEV, KADEM, TÜGVA, İlim Yayma Cemiyeti, AGD, MGV ve diğer pek çok vakfın isminin bulunduğu kağıdı göstererek Meclis kürsüsünde kin ve nef..
Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…
Gündem

Erdoğan'ın yeni başdanışmanı meğer... O detay gündeme bomba gibi düştü! Türkiye'de ilk defa…

Resmi Gazete'de yayınlanan yeni başdanışman ataması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı atama kararı ile Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Cumhurbaşkanı..
Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan
Gündem

Mahkemeye düştü, CHP’lileri Saraçhane’ye çağırdı İmamoğlu’na destek Meral Hanım’dan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği” iddiasıyla yargılandığı d..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23