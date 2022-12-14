İmamoğlu'na hapis cezası kararı sonrası AK Parti'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına ilişkin karar verildi. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan karara ilişkin açıklamada bulundu.

"Karar kesinleşmedi"

Turan, İmamoğlu davasında verilen karara ilişkin şöyle konuştu:

"Biz siyasi rekabeti önemseyen bir ekibiz, biz meydanlarda siyasi polemik yapmayı seven bir ekibiz. Şu an kesinleşmeyen bir karar söz konusu. Yerel mahkemenin verdiği bir karar var. Bu kararın da konusu yargıya hakarettir. Ancak bundan sonraki süreçte hem istinaf hem Yargıtay konusu olacaktır. Yani kesinleşmeyen bir karar var. Biz isteriz ve dileriz ki bütün siyasi rakiplerimiz hakarete varan davalara konu olan açıklamalar yapmasın. Ancak meydanlarda gümbür gümbür demokratik bir yarış yapalım."

"Bağımsız yargı var"

Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, İmamoğlu’na verilen cezaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefet milletvekillerinin kararı eleştirmesi üzerine söz alan Akbaşoğlu, "Sayın İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla ilgili yapılan yargılamada bir karar verilmiştir. Bunun kanun yolları açıktır. Bu konu ile ilgili yasama Meclisinde görüşme yapılamayacağını ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın, kararın Saray talimatıyla alındığını söylemesi üzerine tekrar söz alan Akbaşoğlu, "Mesnetsiz iddia ve iftiraları reddediyorum. Burada kurul halinde çalışan kamu görevlilerine TCK çerçevesinde hakaret edildiği gerekçesiyle bağımsız ve tarafsız yargı kararını vermiştir. Hiç kimsenin hakaret etme özgürlüğü yoktur ve olamaz. Tabii ki seçimle gelenin seçimle gitmesi taraftarıyız. Halk en güzel vicdani kararları her zaman vermiştir. 15 seçimde AK Parti'yi iktidar yapmıştır. Mahkemenin bağımsız verdiği kararı yürütme organına yamamaya çalışmak acziyettir. Reddediyoruz" diye konuştu.

"Karar kesin değil"

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet kararına ilişkin, "İstinaf ve temyiz yolu açık olan bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası yoktur." ifadesini kullandı.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" diyerek hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle verilen mahkumiyet kararının, ilk derece mahkemesinin kesin olmayan kararı olduğunu belirtti.

İstinaf ve temyiz yolu açık bir karar üzerinden fırtına kopararak mağduriyet algısı oluşturmanın kimseye faydası olmadığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Kararın, iktidarın talimatıyla verildiği iddiası karalama siyasetinden ibarettir. Yargı kararları eleştirilebilir, ancak bu kararlar üzerinden karalama siyaseti yapmak yanlıştır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, bağımsız ve tarafsız yargıya müdahale söz konusu olamaz."