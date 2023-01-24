İmamoğlu'na büyük şok

Ekrem İmamoğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını "çalması"nın hiç de kolay olmayacağını belirten Salih Tuna, "Zira, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mezkûr ifadesiyle, 'emek hırsızının' gözlerine fener tutmuş gibi oldu" ifadelerini kullandı.

Tuna, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu durdu durdu en sonunda İBB Başkanı İmamoğlu'nun "emek hırsızı" olduğunu ilan etti.

AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı hizmetlerin üzerine gündüz gözüyle çökmesini kastetmiyor tabii.

Diyeceksiniz ki, İmamoğlu başka kimin emeğini çalmış olabilir?

Kılıçdaroğlu'nun.

Haklısınız... Kemal Bey'in emeğinin çalınması kulağa biraz tuhaf geliyor!

Lakin...

Kaftancıoğlu, İstanbul seçimlerini kazanma stratejisinin arkasında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun olduğunu dile getirdiği konuşmasında, "Siyasetçiler genelde başkalarının emeğinin üzerine konmayı severler. Bu bir alışkanlık oldu..." dedi.

Doğrusunu isterseniz, İmamoğlu'nda bu, "alışkanlıktan" da öte "karakter" halini aldı.

Yoksa başkasının emeği üzerine konduğu yüzüne vurulduğunda biraz olsun mahcup olurdu.

Tam aksine, son derece mağrur olmayı başarıyor.

Nereden baksanız enteresan bir karakter!

Hiç enteresan olmasaydı, Davutoğlu'nu kırmızı halı ve zabıta tören mangası eşliğinde karşılar mıydı?

Gerçi Davutoğlu da ondan daha az enteresan değil. Sen kalk Twitter resmi hesabından 3 dönem başbakanlık yaptığını iddia et, ondan sonra da "Merhaba zabıta / sağ ol... Nasılsın zabıta / sağ ol..." durumlarına düş. İnsan hiç kendi kendini iptizale uğratır mı? Neyse...

CHP'nin İstanbul İl Başkanı, CHP'nin İBB Başkanı'nın emek hırsızı olduğunu daha önce değil de neden şimdi dermeyan etti?

Gayet basit:

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun uyarılarına rağmen cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrar ediyor. Anadolu turu bunun en son göstergesi oldu.

Peki, Kılıçdaroğlu'na yani CHP teşkilatlarına rağmen kazanma şansı var mı?

Yok. Bin tane Akşener arkasında dursa da yok!

Anlaşılan o ki İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlık koltuğuna oturtan odaklara güveniyor.

Sadece kendisinin "bağlantıları" olduğunu sanıyorsa yanılıyor ki, ne kadar!

Uzun lafın kısası...

İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını "çalması" hiç de kolay olmayacak!

Zira, CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu mezkûr ifadesiyle, "emek hırsızının" gözlerine fener tutmuş gibi oldu."