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Gündem İmamoğlu'na bir şok daha! 'Beni bul başkan'
Gündem

İmamoğlu'na bir şok daha! 'Beni bul başkan'

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Edirnekapı Şehitliği'ndeki tepkinin yankıları sürerken, benzer bir olay da bugün yaşandı. Cuma namazı çıkışı bir vatandaş İmamoğlu'nun Edirnekapı'daki sözlerine gönderme yaparak 'Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:25:00 -

Dün Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen Çanakkale Şehitleri'ni Anma Töreni'nde gazi yakını olduğunu söyleyen bir kişi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diye bağırmıştı. İmamoğlu ise gazi yakını olduğunu söyleyen kişiye "Sonra konuşuruz. Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" diye yanıt vermişti.

'Beni bul başkan'

Dünkü olayın yankıları sürerken İmamoğlu'na bir tepki de bugün cuma namazı sonrası geldi. Cep telefonuyla kayda giren bir bir vatandaş İmamoğlu'na 'Başkanım buldunuz mu dünkü gazi yakınını? Bul beni başkan' diye tepki gösterdi.

Görüntülerde vatandaşların 'şov yapma' diye cevap verdiği kişiye İmamoğlu ise "Camide bağırıyorsun, ahlak dışı hareket yapıyorsun" şeklinde tepki gösterdi.

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