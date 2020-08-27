İmamoğlu yolunu buldu! Milyonluk ‘Nutuk’ ihalesi

Sözcü’de köşe karalayan ‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil’in başlattığı “Kemalist tokatlama” yarışına CHP’liler de dahil oluyor. Son olarak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal üzerinden “vurgun yapmak” için harekete geçti. “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” basan İBB, kendi internet sitesi üzerinden söz konusu kitabı fahiş fiyatla satışa sundu.

Milyonluk ihale yapıldı

10 Ağustos’ta söz konusu kitabın basımı için ihale yapıldığı ortaya çıktı. 1 milyon 149 bin TL bedelli Nutuk alınması için, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüten bir şirket ile anlaşma yapıldığı belirlendi. Tarafların anlaşmayı 12 Ağustos'ta imzaladığı öğrenildi.