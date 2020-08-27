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Siyaset İmamoğlu yolunu buldu! Milyonluk ‘Nutuk’ ihalesi
Siyaset

İmamoğlu yolunu buldu! Milyonluk ‘Nutuk’ ihalesi

Daha önce İBB’nin sitesinde fahiş fiyattan satışa çıkarılan Nutuk kitabının basım maliyeti belli oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 10:09:00 -
İmamoğlu yolunu buldu! Milyonluk ‘Nutuk’ ihalesi

Sözcü’de köşe karalayan ‘Bidon Kafa’ Yılmaz Özdil’in başlattığı “Kemalist tokatlama” yarışına CHP’liler de dahil oluyor. Son olarak CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal üzerinden “vurgun yapmak” için harekete geçti. “Hatıratlarla Karşılaştırmalı Nutuk” basan İBB, kendi internet sitesi üzerinden söz konusu kitabı fahiş fiyatla satışa sundu.

Milyonluk ihale yapıldı

10 Ağustos’ta söz konusu kitabın basımı için ihale yapıldığı ortaya çıktı. 1 milyon 149 bin TL bedelli Nutuk alınması için, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet yürüten bir şirket ile anlaşma yapıldığı belirlendi. Tarafların anlaşmayı 12 Ağustos'ta imzaladığı öğrenildi.

Özdil'in vurgunu İmamoğlu'nun ağzının suyunu akıttı! İBB'den Kemalistleri tokatlamak için fahiş fiyattan Nutuk satışı
Özdil'in vurgunu İmamoğlu'nun ağzının suyunu akıttı! İBB'den Kemalistleri tokatlamak için fahiş fiyattan Nutuk satışı

Gündem

Özdil'in vurgunu İmamoğlu'nun ağzının suyunu akıttı! İBB'den Kemalistleri tokatlamak için fahiş fiyattan Nutuk satışı

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