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Gündem İmamoğlu yine şaşırtmadı... 2017 yılında başlayan projeyi sahiplendi
Gündem

İmamoğlu yine şaşırtmadı... 2017 yılında başlayan projeyi sahiplendi

AK Parti döneminde temeli atılan "Çengelköy Eğitim, Kültür ve Sosyal Yaşam Merkezi" projesinin CHP'li İBB yönetimi tarafından önce durdurulduğu, daha sonra ise adının değiştirilerek farklı bir projeymiş gibi gösterildiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 18:23:00 -
İmamoğlu yine şaşırtmadı... 2017 yılında başlayan projeyi sahiplendi

İBB AK Parti Meclis Üyesi Erdem Kertişçi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye ait yurt inşaatlarını iptal ettiğini açıkladı.

Projeye AK Parti döneminde başlandı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kertişçi, Çengelköy'de bulunan eğitim, kültür ve sosyal yaşam merkezinin inşaatına AK Parti döneminde başlandığını söyledi.

Projenin %34 ilerlemeyle İBB'ye teslim edildiğini ifade eden Kertişçi, İmamoğlu yönetiminin önce inşaatı durdurduğunu daha sonra ise adını değiştirerek başka bir projeymiş gibi göstermeye çalıştığını açıkladı.

"Karar senin İstanbul"

Kertişçi sözlerine şöyle devam etti:

"13,000 m²'lik alan üzerine konuşlanacak yapı içerisinde öğrenci odaları, kütüphane, otopark, mescid, toplantı salonu gibi 10'dan fazla bölüm yapılacaktı. Dayanaksız itham ve iddialara sahne olan proje, aslından çevrilerek kulübe kulübe açılışı yapılarak ismek ve kreş olarak hizmete açılmıştır. Karar senin İstanbul."

 

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