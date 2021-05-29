İmamoğlu, virüse davetiye çıkarıyor

Hakkı Bilir İstanbul



CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan önderliğindeki hükümetin salgınla mücadelesini adeta sabote ediyor. 16 milyonluk şehrin toplu ulaşımını kitlesel bulaşıma çeviren İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB’li meclis üyelerinin sorunu çözme yönündeki adımlarını da baltalıyor. Son olarak, İstanbul’da toplu ulaşımı rahatlatacak 250 yeni İETT hattının ve 66 bin servisin pandemi döneminde vatandaşların hizmete sunulması teklifinin CHP ve İYİ Parti’nin ret oyuna karşın AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmesi, İmamoğlu eliyle vatandaşın sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor.

Toplu taşıma bulaşı alanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “Toplu ulaşıma destek verecek uygulamaya neden hayır dediler uygulamaya koymadılar bunu açıklamaları lazım. Burada ihtiyaçtan bahsediyoruz. En kritik iki aydayız. Tam kapanmadan önce toplu ulaşımda günlük rakam 5 milyondu. Vakaların seviyesine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi kontrollü normalleşmeyle birlikte, yeniden 4 milyonun üzerine çıkıldı. Bunun bulaş açısından nasıl büyük bir risk taşıdığı ise malum. Tıpçılar, bulaşın en fazla toplu ulaşımda olduğunu söylüyor” dedi.

Bu problem çözülmeli

Normalleşmenin konuşulduğu bir dönemde toplu ulaşımdaki problemlerin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, şöyle devam etti: “Toplu ulaşım kapasitesini artırmak lazım. Toplu ulaşım öncelikli yollar yapmak lazım. Servis araçlarını toplu ulaşıma ilave kapasite açısından entegre etmek gerekir. Toplu ulaşımda kapasite artarsa risk azalır. Neredeyse tam kapanmadan önceki döneme dönmüş durumdayız.”



Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi de, “Vakaların düşmesinde ve bulaş hızının azalmasında toplu ulaşım büyük önem taşıyor. Toplu ulaşımdaki zafiyet mutlaka giderilmeli. Her kurum kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” ifadelerini kullandı.

Kazanım riske atılmamalı

Toplu ulaşım probleminin mutlaka çözülmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her alanda sosyal mesafe önemli. Toplu taşımada da bu noktada düzenlemeler yapılmalıdır. Salgınla mücadelede büyük merhale kat ettik. Bu kazanımları kaybetmemek gerekir. İlgili organlar, zafiyetleri mutlaka gidermelidir.”