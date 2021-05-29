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Gündem İmamoğlu, virüse davetiye çıkarıyor
Gündem

İmamoğlu, virüse davetiye çıkarıyor

Kovid-19 salgını başladığından beri hükümetin mücadelesini sabote eden İBB Başkanı, metropol kenti Wuhan’a çevirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. CHP’li yönetimin son olarak yeni hatlara engel olması bunun en bariz örneği. Türkiye, 1 Haziran’da kontrollü normalleşmeye hazırlanırken, uzmanlar toplu ulaşım konusunda uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 11:42:00 -
İmamoğlu, virüse davetiye çıkarıyor

Hakkı Bilir  İstanbul

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başkan Erdoğan önderliğindeki hükümetin salgınla mücadelesini adeta sabote ediyor. 16 milyonluk şehrin toplu ulaşımını kitlesel bulaşıma çeviren İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB’li meclis üyelerinin sorunu çözme yönündeki adımlarını da baltalıyor. Son olarak, İstanbul’da toplu ulaşımı rahatlatacak 250 yeni İETT hattının ve 66 bin servisin pandemi döneminde vatandaşların hizmete sunulması teklifinin CHP ve İYİ Parti’nin ret oyuna karşın AK Parti ve MHP’nin oylarıyla kabul edilmesi, İmamoğlu eliyle vatandaşın sağlığının nasıl hiçe sayıldığını gözler önüne seriyor.

Toplu taşıma bulaşı alanı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, şunları dile getirdi: “Toplu ulaşıma destek verecek uygulamaya neden hayır dediler uygulamaya koymadılar bunu açıklamaları lazım. Burada ihtiyaçtan bahsediyoruz. En kritik iki aydayız. Tam kapanmadan önce toplu ulaşımda günlük rakam 5 milyondu. Vakaların seviyesine hep birlikte şahitlik ettik. Şimdi kontrollü normalleşmeyle birlikte, yeniden 4 milyonun üzerine çıkıldı. Bunun bulaş açısından nasıl büyük bir risk taşıdığı ise malum. Tıpçılar, bulaşın en fazla toplu ulaşımda olduğunu söylüyor” dedi.

Bu problem çözülmeli

Normalleşmenin konuşulduğu bir dönemde toplu ulaşımdaki problemlerin mutlaka çözülmesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, şöyle devam etti: “Toplu ulaşım kapasitesini artırmak lazım. Toplu ulaşım öncelikli yollar yapmak lazım. Servis araçlarını toplu ulaşıma ilave kapasite açısından entegre etmek gerekir. Toplu ulaşımda kapasite artarsa risk azalır. Neredeyse tam kapanmadan önceki döneme dönmüş durumdayız.”

Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Fatih Çiftçi de, “Vakaların düşmesinde ve bulaş hızının azalmasında toplu ulaşım büyük önem taşıyor. Toplu ulaşımdaki zafiyet mutlaka giderilmeli. Her kurum kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli” ifadelerini kullandı.

Kazanım riske atılmamalı

Toplu ulaşım probleminin mutlaka çözülmesi gerektiğini kaydeden Doç. Dr. Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her alanda sosyal mesafe önemli. Toplu taşımada da bu noktada düzenlemeler yapılmalıdır. Salgınla mücadelede büyük merhale kat ettik. Bu kazanımları kaybetmemek gerekir. İlgili organlar, zafiyetleri mutlaka gidermelidir.”

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Yorumlar

Neron11

Sizde aptalca şeylerle uğraşacağınıza tüm teşkilat olarak sabah akşam bunları gündeme getirsin,sağlık bakanı her gün toplu taşımayı gündeme getirsin, muhalefet en küçük şeyi deve yapıyor,iktidar elinde böyle binlerce kullanışlı bomba varken uyuyor
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sizofren savar

EKREM KORONAYI ÇOK SEVDİ..İSTANBULDA HALK EKREM SAYESİNDE BALIK İSTİFİ SEYEHAT EDİYOR...
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