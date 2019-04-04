0553 313 94 23

İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!

İstanbul'daki seçim sonuçlarına yapılan itirazların ardından oyların yeniden sayılmasıyla fark 19 bine kadar indi. Sayımlar bugün de gün boyu sürecek.

04 Nisan 2019 Perşembe 09:04
İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!

31 Mart'ta yapılan seçimler İstanbul'da, çok yakın sonuçlarla neticelendi. AK Parti ve CHP ise sonuçlara itiraz ederek tekrar sayılmasını istedi.

Dün akşam saat 18.45

Dün akşam saat 18.45 itibarıyla CHP verilerine göre; 3 Nisan 2019 18.45 itibarıyla yapılan itirazların ardından eklenen sonuçlarla; Ekrem İmamoğlu4 milyon 170 bin 939 oyla, yüzde 48,80, Binali Yıldırım: 4 milyon 150 bin 899 oyla yüzde 48,56 oy oranına sahipti.

Aradaki fark 19 bin 639

Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü. Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranına sahip. Bugün sayım devam edecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:04
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. 31 Mart
  4. İstanbul
  5. oy sayımı
  6. Ekrem İmamoğlu
  7. Binali Yıldırım

YORUM YAZ

  • rabia metinrabia metin1 dk önce
    Milletin gözünde kaybettik. Kimse zafer beklemesin. Kazansak ta herkes değişimi, demokrasiyi ve sakin siyasete 3 günde alıştı. Akp Mhp kutuplaştırıcı, bölücü ve beka siyaseti insanları bıktırdı. Herkes rahatladı bence. Partimiz bu politikayı değiştirmeli
  • YorumcuYorumcu6 dk önce
    Sonuç ne olursa olsun tasalanmaya hiç gerek yok. Kimse unutmasını ki, Allah her topluma hak ettiği yöneticileri gönderir. Takdir ilahi ne diliyorsa o gerçekleşir.
  • cengceng11 dk önce
    bu sefer atı alan üsküdarı niye geçemiyor
  • dürüstdürüst13 dk önce
    Bu saatten sonra kazansak ne olur.??Ne anlamı kalır.Bile bile lades buna denir.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür dağıtıyor
  1. ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür..
  2. Süper Lig'de perde yarın açılıyor
  3. (Özel) Kartal’da orta refüjden atlayan..
  4. CHP hem hırsız hem arsız
  5. (Özel) Emniyet şeridine giren aracın..
  6. (Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli..
  7. Bahçeli önermişti... AK Parti harekete..
  8. Serbest piyasada döviz fiyatları
  9. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz..
  10. Fesleğen tohumunun yaraları nelerdir?..
  11. Doğu Karadeniz için çiftçilere..
  12. Belediye Başkanı Kazım Şahin’e veda..
  13. İzmir'de sosyal medyada terör..
  14. (Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon..
  15. Tosya Belediye Başkanı seçilen..
  16. Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü
  17. Kaymakam Kendüzler’den okul ziyareti
  18. Ulaştırma sektörü, Intertraffic..
  19. Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı
  20. Bir ilçede yeniden sayım işlemi bitti!
  21. TATSO’dan istihdama katkı sunan..
  22. Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım..
  23. Küresel piyasalar ticaret..
  24. (Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil..
  25. İstanbul’da geçersiz oyların sayımında..
  26. Hem kaptan hem başkan!
  27. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark..
  28. Özel çocuklardan Kaymakam Özkan’a..
  29. Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri..
  30. Meteorolojiden çığ uyarısı
Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
İmamoğlu resmen şov yaptı!
İmamoğlu resmen şov yaptı!

Günün Karikatürü

4 Nisan 2019
AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi