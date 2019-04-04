İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!

31 Mart'ta yapılan seçimler İstanbul'da, çok yakın sonuçlarla neticelendi. AK Parti ve CHP ise sonuçlara itiraz ederek tekrar sayılmasını istedi.

Dün akşam saat 18.45

Dün akşam saat 18.45 itibarıyla CHP verilerine göre; 3 Nisan 2019 18.45 itibarıyla yapılan itirazların ardından eklenen sonuçlarla; Ekrem İmamoğlu4 milyon 170 bin 939 oyla, yüzde 48,80, Binali Yıldırım: 4 milyon 150 bin 899 oyla yüzde 48,56 oy oranına sahipti.

Aradaki fark 19 bin 639

Saat 22.00 sularında gelen bilgilere göre, oyların yeniden sayılması sonrası Ekrem İmamoğlu4 milyon 171 bin 87 oy alırken, Binali Yıldırım 4 milyon 151 bin 448 oy alıyor. Aradaki fark 19 bin 639'a düştü. Ekrem İmamoğlu yüzde 48,79, Binali Yıldırım ise yüzde 48,55 oy oranına sahip. Bugün sayım devam edecek.