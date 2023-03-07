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Gündem

İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener açıklaması! Aynı notu düştüler

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sonrası Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan Akşener paylaşımı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 01:47:00 -
İmamoğlu ve Yavaş'tan Akşener açıklaması! Aynı notu düştüler

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Millet İttifakı'na geri döndü. 6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yaptığı görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nu aday olarak duyurdu. Diğer liderle ise cumhurbaşkanı yardımcısı olacak.

Akşener istedi!

Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Yavaş ve İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na destek vermişti. Bu gelişme üzerine iki ismin cumhurbaşkanı yardımcısı yapılmasını isteyen Akşener'in bu talebi karşılık buldu. 6'lı Masa'nın yayınladığı ortak metinde Yavaş ve İmamoğlu'nun cumhurbaşkanlığı yardımcısı olmasına ilişkin bir madde eklendi.

"Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanabilirsiniz"

12 maddelik açıklamanın son maddesinde Yavaş ve İmamoğlu'na ilişkin, "İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanının uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacaklardır" ifadeleri yer aldı.

Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener paylaşımı

Millet İttifakı'ndaki krizin sona ermesinin ardından Yavaş ve İmamoğlu'ndan Akşener paylaşımı geldi. Akşener'e teşekkür mesajı yayınlayan iki isim de paylaşımında Akşener'e teşekkür etti. İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı paylaşımda, "Milletimizin arzusu doğrultusunda, ittifakımızın bir bütün halinde yola devam etmesi son derece önemliydi. Bu doğrultuda bugün bizleri ağırlayan ve samimi bir istişarede bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Sn. Meral Akşener'e teşekkürü borç biliriz." ifadeleri yer aldı.

Yavaş ve İmamoğlu'nun yaptığı paylaşımlar şöyle:
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