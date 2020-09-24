İmamoğlu ve taksiciler arasında kavga çıktı: Bana sesini yükseltme!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, taksi temsilcileri ile görüştü.

Taksiciler Odası yöneticilerinin katıldığı toplantıda İBB'nin kiralamayı planladığı 6 bin taksi konusu ele alındı.

Görüşmede bir taksi temsilcisi İmamoğlu’na "Neden taksi kiralamayı düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Taksicinin sorusuna cevap veren İBB Başkanı, "Niye satacağım sana? Sana plaka satmaya mecbur muyum? İBB olarak hizmet kalitesini kontrol edeceğim" dedi.

İmamoğlu sinirlendi: Sesini yükseltme!

Temsilcinin "Belediye daha İETT'yi kontrol edemiyor" çıkışına kızan İmamoğlu, "Sesinizi yükseltmeyin" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, 6 bin tane otobüsü tek kalemde yönetmek için İBB Meclisi'ne karar alındığı söyleyerek "Ben 'Bir otobüs 70 bin lira kazanacak, diğer otobüs orada açıklıktan ölecek' gibi şeylere karşıyım. Tek standarda getirdik, hepsini kiraladık. Personeli de bize ait. Otobüs sahibine plakasının kirasını ödeyeceğiz. Biz bütün sorumluluğu üstümüze aldık. Nasıl idare edemiyoruz? Tam aksine idare edecek sistemi kurduk" dedi.