İmamoğlu ve saz arkadaşlarının yüzü düştü! "Mahşeri kalabalık" ağızları açık bıraktı (!)

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CHP, AK Parti ile arasında oy farkının az olduğu ilçelerde Kandil destekli DEM Parti’den destek sözü aldı. O ilçelerden biri de Çekmeköy oldu. Çekmeköy’de HDP/DEM Parti, CHP’nin adayı Orhan Çerkez’i destekleme kararı aldı.

Kendisi de 2019’da HDP desteğiyle seçilen ve Kandil’in partisine olan diyet borcunu fazlasıyla ödeyen CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy’de miting yaparak Çerkez için destek istedi.

Otobüs üzerinde miting yapmaya kalkan İmamoğlu’nun toplayabildiği kalabalık alay konusu oldu. Zira miting alanında iki yüz kişinin bile olmadığı görüldü. Boş kalan alana bağıra çağıra konuşan İmamoğlu’nun o anları izleyenleri güldürdü.

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İmamoğlu cephesi, kendi sosyal medya hesaplarından mitinge dair görüntüler paylaştı. Söz konusu görüntülerde miting alanı geniş açıyla gösterilemedi. Pankartlarla kalabalık gösterilmeye çalışılan topluluğa yakın plan yapan CHP’liler, alanın boş olduğu gerçeğini gizlemeye kalktı. Ancak alanın geniş açıdan çekilmiş videosu, CHP’lilerin bu algı oyununu boşa çıkardı ve CHP/DEM ittifakının kamuoyunda karşılığı olmadığı gerçeğini de gözler önüne serdi.