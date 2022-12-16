İmamoğlu ve Akşener'den şeytani plan! O isim, böyle ifşa etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı.

İmamoğlu’nun "şov" çağrısı üzerine Altılı Masa liderleri de işi gücü bırakıp Saraçhane’ye koştu.

İmamoğlu hakkında verilen kararı öğrendikten sonra, yanında bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İBB Başkanı'na sarılması ise alay konusu oldu.

Tüm bunları üst üste koyup bir değerlendirme yapan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ayşe Böhürler, yaşananların bir "senaryo"dan ibaret olduğunu kaydetti.

Böhürler, "Öyle bir senaryo ki.. Nereden bakarsak bakalım tuhaf! ‘Ahmak’ sözü nelere kadir olacak göreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için verilen hapis kararına en çok sevinenler Meral Akşener ve hapis cezası alan Ekrem İmamoğlu oldu. Adeta zıplayarak kutladılar bu kararı. Nasıl bir tahmin ve isabet ise İmamoğlu için ertesi güne birçok açılış programı planlanmıştı" ifadelerini kullandı.