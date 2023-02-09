İmamoğlu ve adamlarından skandal hareket! Devlet burada diyen depremzede kadının yüzüne tükürdüler

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem sonrası 10 il etkilenmişti. Birçok ünlü isim deprem paylaşımı yapıyor. 10 ilde de arama kurtarma çalışmaları devam ederken CHP ve avanesi algı çalışmalarına hızlı başladı.

Deprem bölgesine giden ve orada tutarsız söylemlerle milleti galeyana getirmeye çalışan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun algı çalışmalarından rahatsız olan bir depremzede kadını, ““Ne kötülüyorsun Türkiye’yi. Şov yapma defol. Devlet burada”” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine İmamoğlu’nun adamları kadına “terbiyesiz” diyerek yüzüne tükürdü.

O anlar cep telefonu kamerası ile kayda alındı.