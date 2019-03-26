İmamoğlu test sürüşü yapılmış işi vaat olarak sunmaya devam ediyor CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, google'a verdiği reklamda İstanbul'a Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı vaadinde bulundu.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı Ekrem İmamoğlu Google reklamları yoluyla internet sitelerinde şaşırtan bir vaatte bulunuyor. TEST SÜRÜŞÜ BİLE YAPILMIŞ TRAMVAYI VADETTİ Söz konusu reklamlarda İmamoğlu, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattını vadediyor. SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı İmamoğlu, İBB Başkanı Mevlüt Uysal tarafından yapılan projeleri yapılmamış gibi vaad etmesi sosyal medyada da alay konusu oldu;

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