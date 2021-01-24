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Siyaset İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın
Siyaset

İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beşiktaş ve Galatasaray'a bağış yaptığı halde Fenerbahçe'nin kampanyasına katılmaması tepkilere neden oldu. Sosyal medyada on binlerce Fenerbahçeli İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. Bir taraftar, İmamoğlu'nun FETÖ kanalı olan STV'ye çıkıp 3 Temmuz şike kumpasına verdiği desteği hatırlatarak çok sert ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 13:23:00 -
İmamoğlu sporu da böldü! Fenerbahçelilerden sert tepki: Üstünü çizersek bir daha iflah olamazsın

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in duyurduğu 'Aslan Gibi Sponsor' kampanyasına katıldı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medyadan paylaşımda bulunan İmamoğlu bağış dekontunun görseline yer vererek, "İstanbul'umuzun güzide kulübü Galatasaray'ın bu çağrısına İBB Başkanı olarak destek oldum. Tüm Galatasaraylıları da değerli kulübümüze destek olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. Öte yandan İBB Başkanı daha önce Beşiktaş'ın başlattığı 'Bırakmam Seni' bağış kampanyasına da katılmıştı. İmamoğlu yaptığı açıklamada, "İstanbul'umuzun tüm güzide kulüplerinin olduğu gibi Beşiktaş'ın da yanındayım" ifadelerine yer vermişti.

İmamoğlu'nun yaptığı bu bağış ise Fenerbahçeli bazı taraftarların tepkisini çekti.

Yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

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