İmamoğlu rengini belli etti! CHP'li İBB'de cami hazımsızlığı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, İstanbulkart'ın görselini değiştirdi. Kız Kulesi ve cami görsellerinin olduğu İstanbulkartın renkli çeşitlerinin yanı sıra kalp yer aldı. İBB yönetimi daha önce de cami sülietini İBB TV'nin ve Beyaz Masa logolarından da kaldırmıştı.

Yapılan açıklamada ise yeni İstanbulkartın İstanbulkart Mobil ve diğer mobil bankacılık entegrasyonu yoluyla dijital yükleme kanallarını artırması, QR kod ile ödeme yapabilme seçeneği gibi gelişmeleriyle dijital dönüşüm çalışmaları desteklediği açıklaması yapıldı. Yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak yeni İstanbulkart Mobil'de faizsiz mikro kredi, bakiye transferi, eksi bakiye, fatura ödeme gibi özelliklerle kolaylık sağlayacağı ifade edildi. Öte yandan görselleri hızla sosyal medyada yayılan yeni kartların tek renk yerine çeşitli renklerde olması ve kalp konulmasına İBB yönetiminin müdürlüğünü açmak istediği ve eğitimini personeline zorunlu tuttuğu LGBTİ'ye bir gönderme olduğu yönünde eleştirilerin yapılmasına neden oldu.

BELBİM: Modern görünüm kazandırıldı

İBB iştiraki BELBİM ise yeni kartlara ilişkin, "Ulaşım ve yaşam kartı olarak İstanbul'da alternatifi olmayan ve dünyada sayılı örnekler arasında olan İstanbulkart temassız ödeme seçeneği sunarken indirim ve kampanyalarla dolu bir rota çizerek İstanbulluların hayatını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İstanbul'un her noktasında ödeme aracı olmayı hedefleyen İstanbulkart, marka kimliğini 'İstanbul Seni Seviyor' konseptiyle yenileyerek kartlarını daha dinamik, renkli ve modern bir görüntüye kavuşturdu" açıklamasında bulundu.