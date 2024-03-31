İmamoğlu oyunu kullandı ama tüm gözler ondaydı! Ramazan günü yaptığı hareket büyük tepki topladı

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü'ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde ailesiyle birlikte gelerek 2244 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oğlu sakız çiğneyerek oy kullandı

Ekrem İmamoğlu'nun büyük oğlunun kameralar karşısında, Ramazan ayında sakız çiğnemesi dikkat çekti.

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Mührü de unuttu, geri almak için kabine girdi

İmamoğlu'nun oğlu Selim Semih de ilk kez oy kullandı. Oy kullanmak için kabine giren İmamoğlu kabinden çıktığı sırada mührü unuttuğunu fark edip geri almaya girdiği anlar da kameralara yansıdı. Oy kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Hayırlı olsun, bütün büyükşehirler bütün ilçeler beldeler milletimize huzuru barışı bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa berekete vesile olur. Selim ilk kez oyunu kullandı. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz ondan heyecanlandı. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.