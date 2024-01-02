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Gündem İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi
Gündem

İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi

Yeniakit Publisher
2024-01-02 20:40:00 - 2024-01-02 20:55:49

Seçimlere az bir zaman kala yine namaz şovuyla gündeme gelen İmamoğlu, İstanbul'da sunamadığı hizmet nedeniyle eleştiriliyor. İstanbul’da sağanak yağışın etkisiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken İBB verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.

İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.

İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'a çıktı

Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB’nin verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.
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