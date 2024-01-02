İmamoğlu namaz şovunu bırak İstanbul'a bak! Trafik yine kilitlendi

AK Parti'den koltuğu devralmasıyla İstanbul'u 90'lı yıllara götüren Ekrem İmamoğlu'nun iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkartıyor.

İmamoğlu metrobüs, İETT gibi toplu ulaşım araçlarında meydana gelen arızaların yanı sıra İstanbulluyu, hem araç hem de özellikle iş saatlerinde insan trafiğine mahkum etti.

İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Trafik yoğunluğu yüzde 80'a çıktı

Vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük çekerken sürücüler de zor anlar yaşadı. İBB’nin verilerine göre Anadolu yakasında trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü. Trafiğin durma noktasına geldiği anlar ise kameraya yansıdı.

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