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Gündem İmamoğlu, Murat Ongun'u bu yüzden yemiş! O telefondan sonra…
Gündem

İmamoğlu, Murat Ongun'u bu yüzden yemiş! O telefondan sonra…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tartışma çıkaran Karadeniz turunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda bir saatlik görüşme yaptığı ve bu diyalogda CHP liderinin İmamoğlu'na Murat Ongun'u görevden alma talimatı verdiği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-05-18 17:54:00 -
İmamoğlu, Murat Ongun'u bu yüzden yemiş! O telefondan sonra…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, tartışma çıkaran Karadeniz turunun ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile telefonda bir saatlik görüşme yaptığı ve bu diyalogda CHP liderinin İmamoğlu'na İBB Sözcüsü Murat Ongun'u görevden alma talimatı verdiği ortaya çıktı.

 

İBB Başkanı İmamoğlu'nun yankı uyandıran Karadeniz turu, tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Gezi sırasında çekilip daha sonra yayınlanan bir fotoğrafta, İmamoğlu'nun gazeteciler Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök gibi isimlerle poz vermesinin ardından, Murat Ongun’un gazeteci İsmail Küçükkaya aracılığıyla yaptığı açıklaması çok konuşulmuştu.

Ongun, "Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor" demişti

Küçükkaya, Ongun'un, "Biz o tartışmaları önemsemiyoruz. Topu topu 200-300 kişinin kendi aralarındaki yorumlarıdır. Nagehan Alçı o bölgede çok seviliyor. Biz fotoğrafın bütününe bakıyoruz" dediğini aktardı.

İmamoğlu basın sözcülüğü makamını kapattı

Fotoğrafla başlayan tartışma bu açıklamayla alevlenirken, süreç İmamoğlu’nun göreve geldikten sonra oluşturduğu basın sözcülüğü makamını kapatmasına kadar geldi.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, tartışma yaratan ve İBB'nin kasasından düzenlendiği belirtilen turdan sonra, CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, İmamoğlu ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yaklaşık 1 saatlik bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeden sonra hem İmamoğlu hem de Ongun, tartışmalı geziyle ilgili sessizliğe büründü. Bu görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'na "Murat Ongun'u görevden al" talimatı verdiği öğrenildi.

Talimat yeni değil

Öte yandan bu talimatın ilk kez verilmediği de kulislere yansıyan bilgiler arasında. 2021 yılının sonunda CHP Genel Merkezi, hem Ongun'un hem de İmamoğlu'nun seçim kampanyasında öne çıkan bir başka ismin görevinin sonlandırılmasını istediği ancak bu isteğin karşılıksız kaldığı belirtiliyor.

Basın Sözcülüğü'nün kaldırılması bir ara formül

Ongun'un yürüttüğü Basın Sözcülüğü makamı dün İmamoğlu tarafından kaldırıldı. Ancak Ongun, Medya A.Ş. ve danışmanlık ve diğer şirketlerdeki görevlerini sürdürecek. Bu kararın Kılıçdaroğlu'nun talimatına karşı bir ara formül olarak geliştirildiği ifade ediliyor.

 

 

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Yorumlar

Boşnak

Bunlar kendilerini yonetemiyor Türkiye'yimi yonetebilecekler

Neron11

Danışmanlık ve diğer görevlerine devam edecekmi ,bu ongun kaç işte çalışıp kaç maaş alıyor hiç sordunmu hewal Akşener.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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