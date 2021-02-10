İmamoğlu maksadın ne?
Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi önünde kutsal kıblemize hakaret eden gençlere hoşgörü ile yaklaşıp, gençleri sükûnete, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya davet eden Diyanet’in hutbesini eleştirmesini manidar bulduğunu söyledi.
Yeni Akit Ankara
Mehmet Ali Güldemir Güldemir, “İBB Başkanı İmamoğlu, Cuma hutbesinin konusunun hükümetin talimatıyla belirlendiğini ve Diyaneti siyasi davranmakla suçluyor. Olmayan talimat üzerinden Diyanet’i ve hutbe konusunu eleştiren aynı İmamoğlu kendisi hutbe konusunu belirlemeye, siyasi konularda hutbe üzerinden eleştiri yapmaya kalkıyor. Diyanet ve Hutbe konusu Müslümanların ortak değeridir, hiçbir şekilde bir siyasi partinin, belediye başkanının bunun üzerinden rant sağlamaya çalışması ve siyasi polemik yapmaya hakkı yoktur ve haddi de değildir. İmamoğlu’na tavsiyemiz laf cambazlığını bıraksın, 16 milyon İstanbul halkının hak ettiği hizmetlerle meşgul olsun” açıklamasında bulundu.