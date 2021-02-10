İmamoğlu maksadın ne?

Yeni Akit Ankara

Mehmet Ali Güldemir Güldemir, “İBB Başkanı İmamoğlu, Cuma hutbesinin konusunun hükümetin talimatıyla belirlendiğini ve Diyaneti siyasi davranmakla suçluyor. Olmayan talimat üzerinden Diyanet’i ve hutbe konusunu eleştiren aynı İmamoğlu kendisi hutbe konusunu belirlemeye, siyasi konularda hutbe üzerinden eleştiri yapmaya kalkıyor. Diyanet ve Hutbe konusu Müslümanların ortak değeridir, hiçbir şekilde bir siyasi partinin, belediye başkanının bunun üzerinden rant sağlamaya çalışması ve siyasi polemik yapmaya hakkı yoktur ve haddi de değildir. İmamoğlu’na tavsiyemiz laf cambazlığını bıraksın, 16 milyon İstanbul halkının hak ettiği hizmetlerle meşgul olsun” açıklamasında bulundu.