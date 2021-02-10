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Gündem İmamoğlu maksadın ne?
Gündem

İmamoğlu maksadın ne?

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Boğaziçi Üniversitesi önünde kutsal kıblemize hakaret eden gençlere hoşgörü ile yaklaşıp, gençleri sükûnete, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya davet eden Diyanet’in hutbesini eleştirmesini manidar bulduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-10 10:35:00 -
İmamoğlu maksadın ne?

 Yeni Akit  Ankara 

Mehmet Ali Güldemir Güldemir, “İBB Başkanı İmamoğlu, Cuma hutbesinin konusunun hükümetin talimatıyla belirlendiğini ve Diyaneti siyasi davranmakla suçluyor. Olmayan talimat üzerinden Diyanet’i ve hutbe konusunu eleştiren aynı İmamoğlu  kendisi hutbe konusunu belirlemeye, siyasi konularda hutbe üzerinden eleştiri yapmaya kalkıyor. Diyanet ve Hutbe konusu Müslümanların ortak değeridir, hiçbir şekilde bir siyasi partinin, belediye başkanının bunun üzerinden rant sağlamaya çalışması ve siyasi polemik yapmaya hakkı yoktur ve haddi de değildir. İmamoğlu’na tavsiyemiz laf cambazlığını bıraksın, 16 milyon İstanbul halkının hak ettiği hizmetlerle meşgul olsun” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Hayrettin

Diyanet sert bir çıkış yapsa gam yemeyeceğim de, o kadar mülayim bir hutbe idi ki, nasıl oldu da üzerlerine alındılar anlayamıyorum..
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