İmamoğlu maaş bile ödeyemiyor

Bütçesi birçok bakanlıktan daha fazla olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, CHP’li Ekrem’in yönetiminde tarihinde ilk defa personelinin maaşlarını ödeyemez hale geldi. İBB İnsan Kaynakları’ndan, çalışanlara gönderilen mailde maaşların gecikeceği itiraf edildi. ‘İBB’nin kaynakları kendine yeter’ diyen İmamoğlu’nun kısa çalışma ödeneğine başvurması ise manidar bulundu!

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, binlerce personelinin maaşlarını ödeyemez hale geldi. İBB’nin parasını sokak konserlerinde harcayan ve kendisini destekleyen medyaya milyonlarca lira para akıtan İmamoğlu, belediye iştiraklerinde çalışan personelin maaşını ödemeye geldiğinde fena çuvalladı. İBB tarihinde ilk defa, çalışanların maaşları ödenmezken, yöneticiler sadece özür dilemekle yetindi. İmamoğlu’nun ‘Bozulan finansal denge nedeniyle’ İBB meclisinden yetki almak adına 6 maddelik bir iç borçlanma talep ettiği de öğrenildi.

Çalışanların maaşını ödeyemiyor

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yönettiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi, birçok bakanlıktan daha fazla bütçesi olmasına rağmen, çalışanlarının maaşlarını ödeyemiyor. Sosyal demokrat bir gelenekten geldiğini iddia eden İmamoğlu, emekçilerin alın teri üzerinden adeta saltanat sürüyor. İBB’ye bağlı Spor A.Ş çalışanlarının maaş ödemelerinin bir türlü gerçekleşmemesi personeli canından bezdirdi. Mübarek Ramazan ayında maaşlarını alamayan İBB personeli temel ihtiyaçlarını karşılamakta büyük zorluk çekiyor. CHP’li İmamoğlu’nun atadığı tuzu kuru iştirak yöneticileri ise personele mail atarak dayanmaları yönünde telkinde bulunuyor.

Personelden anlayış istendi

Spor A.Ş İnsan Kaynaklarından, çalışanlara atılan mailde, “Değerli çalışma arkadaşlarımız, maaş ödemelerine ilişkin sizi bilgilendirmek isteriz. Kısa çalışma ödeneğine başvurumuz sebebiyle maaş ödeme sistemindeki teknik adaptasyon biraz zaman almaktadır. Bu nedenle maaş ödemelerinizi en geç 8 Mayıs Cuma gününe kadar yatıracağız. Gecikmeden dolayı özür diler. Anlayışınız için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi. Her fırsatta hükümeti eleştiren İmamoğlu’nun, personelinin maaşını ödeyebilmek için AK Parti’nin açtığı ‘Kısa çalışma ödeneği’ uygulamasından yararlanması da dikkat çekti.

Yine borçlanma talep etti

Sadece Spor A.Ş’de değil, İBB’ye bağlı birçok iştirakte de benzer durumların yaşandığı söyleniyor. Sayıları binleri bulan personelin Nisan ayı maaşını dahi halen alamadığı belirtiliyor. İBB’ye bağlı taşeron firma çalışanlarının da hak edişlerinin ödenmediği ve bunu personel arasında huzursuzluğa neden olduğu kaydediliyor. İmamoğlu, ‘Bozulan finansal denge’ nedeniyle de İBB meclisini acil toplantıya çağırdı. İETT ve İSKİ başta olmak üzere tam 6 kalemde iç ve dış borçlanma yetkisi talep etti. İmamoğlu söz konusu borçlanma yetkisini bir an önce alabilmek için de İBB meclisini acil toplantıya çağırdı.