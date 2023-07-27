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Gündem İmamoğlu, lastikleri kabak, arızalı itfaiye aracını göreve göndermiş! Ekrem’den ihanet gibi ihmal!
Gündem

İmamoğlu, lastikleri kabak, arızalı itfaiye aracını göreve göndermiş! Ekrem’den ihanet gibi ihmal!

Yeniakit Publisher
2023-07-27 10:13:00 -
İmamoğlu, lastikleri kabak, arızalı itfaiye aracını göreve göndermiş! Ekrem’den ihanet gibi ihmal!

Akit Medya binasında çıkan yangını bahçe sular gibi sulayarak söndürmeye çalışan, İkitelli’deki 6 katlı işhanında çıkan yangının kendiliğinden sönmesini 4 gün bekleyen İBB itfaiyesinin yeni bir skandalı ortaya çıktı. 19 Temmuz 2023’te yangın yerine giderken takla atan ve 5 kişinin yaralanmasına yol açan itfaiye aracı hakkında ‘arıza kaydı’ bulunduğu, aracın lastiklerinin ise en son 2013 yılında yenilendiği belgelendi. İmamoğlu’nun yönetimindeki İBB itfaiyesinin personelini göz göre göre ölüme göndermesi, ‘Bu kadarına da pes artık’ dedirtti.

Akit, göreve geldiği günden beri hizmet yerine rezalet üreten ve ele geçirdiği koltuğu kariyer planlama aracı olarak kullanan CHP’li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin içler acısı halini belgelemeye devam ediyor. Seçim sonrası liyakatli personeli kızağa çeken ve yerine yandaşlarını atayarak İstanbul İtfaiyesinin operasyonel hafızasını ve yangın söndürme kabiliyetini sıfırlayan CHP’li yönetimin şimdi de arızalı ve kabak lastikli araçları görevlendirerek emrindeki personelin can güvenliğini tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Can güvenliğimiz kalmadı

Akit Medya’yı yakıp kül eden yangını bahçe sular gibi sulayan, Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 6 katlı bir iş hanındaki yangını 4 günde söndüremeyen İstanbul İtfaiyesi, iş bilmezliğiyle can ve mal güvenliğini tehdit ederken, gazetemizin ulaştığı belgeler ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Göreve gelir gelmez liyakatli personeli kızağa çekerek yerine yandaşlarını atayan ve değeri milyonlarca lirayı bulan araçları basit arızalar yüzünden çürümeye terk eden CHP’li Ekrem İmamoğlu’na bağlı İstanbul İtfaiyesinin, şimdi de kendi personelini ölüme gönderdiği ortaya çıktı.

Arızalı aracı göndermişler

19 Temmuz’da bir yangın ihbarı sonrası olay yerine giderken kazan geçiren Sultanbeyli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı Yenişehir İtfaiye istasyonuna ait 34 AJ 3731 plakalı Su İkmal Aracı hakkında 2 vardiya öncesinde “arıza kaydı” girildiği halde aracın servise alınmadığı öğrenildi. İstanbul İtfaiyesinin resmi portalına girilen arıza kaydında, “Araç sola viraja girdiğinde dorse kısmı kupadan ayrılacak gibi sola yatıyor, muhtemel makas hatası gibi” notunu görmezden gelen CHP’li yönetimin, iki gün sonra, kazanın gerçekleştiği gün yapılan vardiya değişiminde aracı yeniden kontrol eden ekibin bir kez daha “arıza kaydı” girmesine rağmen aracı bakıma almak yerine gelen yangın ihbarı sonrası görevlendirdiği ve seyir halindeyken aracın virajda takla attığı belirlendi.

Lastikler 10 yıllık çıktı

Pendik Dedepaşa Caddesi üzerinde, lastik patlaması sebebiyle meydana gelen kaza sonrası yapılan incelemede aracın arızalarının girilmediği belirlenirken, araç üzerindeki lastiklerin 2013 yılından bu yana değiştirilmediği, 6 yıl olan ekonomik ömrünü çoktan tamamlayan lastikle itfaiyecilerin canının tehlikeye atıldığı tespit edildi. Araçtaki şoför Samet Baş ile itfaiye görevlileri Muammer Gör, Mustafa Koç, Metin Akbaş ve Mehmet Furkan Çakmak’ın yaralandığı kazanın meydana geliş şekli ve öncesindeki yaşanan ihmaller silsilesi, itfaiyedeki yönetim zafiyetini ve İstanbulluların canının kimlere emanet edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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