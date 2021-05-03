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Gündem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan ziyaret etmişti! Mahruze Teyze oy vereceği partiyi açıkladı
Gündem

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan ziyaret etmişti! Mahruze Teyze oy vereceği partiyi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş Teyze, oy vereceği partiyi açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-03 10:53:00 -
İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan ziyaret etmişti! Mahruze Teyze oy vereceği partiyi açıkladı

Geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu evinde ağırlayan Mahruze Keleş, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı misafir etti.  Keleş, verdiği röportajda "Allah'ım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin. Kendisine oy vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde siyaset arenasında Mahruze Keleş rüzgarı esiyor. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Keleş, önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde ağırladı. Hal böyle olunca Keleş'in siyaseten hangi tarafa yakın olduğu da merak edilmeye başlandı.

Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'ya verdiği röportajda bu kadar popüler olmasında en büyük faktör olan Ekrem İmamoğlu için "Allah İmamoğlu'ndan razı olsun. O benim sebebim oldu. Onunla pazarda karşılaşmasaydım, Tayyibime ulaşamayacaktım. Allah'ım İmamoğlu'na da hayırlı işler versin" ifadelerini kullandı.

"Oy vermeyeceğimi bilyor"

Satır arasında olası bir seçimde tercihini hangi taraftan yana kullanacağını da açık eden Keleş, "İmamoğlu kendisine oy vermeyeceğimi biliyor zaten. Kılıçdaroğlu da dünya ahiret kardeşim olsun. Allah razı olsun, geleni geri gönderemem. Ben kimseyi ayırt edemem. Allah onlara da güzel çalışmalar nasip etsin. Devlete millete faydası olsun" şeklinde konuştu.

Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ı bekliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili "Dünyalar benim oldu, dileklerim kabul oldu. Cumhurbaşkanım gibi bir tane yok dünyada. Cumhurbaşkanım bambaşka. Televizyonda görüyordum ama buradaki bambaşkaydı, nur akıyor suratından. Bir daha böyle birisi dünyaya gelmez. Cumhurbaşkanımın kıymetini bilelim." diyen Keleş, şimdi ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'ı evinde ağırlamak istediğini söyledi.

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Yorumlar

abdülkadir

bu 70 de 80 inde soytarılık yapan teyzelere bir dur desin bunları izlerken utanıyorum sen o gelsin bu gelsin diye şov yapma bak vakit daraldı azrail a.s gelecek O gelince siyasiler gibi seni güldürmez şov yaptırmaz
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