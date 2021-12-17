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Gündem İmamoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşa hakaret etti: Senin beynin tutulmuş!
Gündem

İmamoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşa hakaret etti: Senin beynin tutulmuş!

'16 milyonu kucaklayacağız' diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyede terör örgütü bağlantılı çalışanların olduğuna dair bir vatandaşın tepkisine, "Senin beynin tutulmuş" şeklinde hakaret ederek karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 21:35:00 - 2021-12-17 21:40:41
İmamoğlu kendisine tepki gösteren vatandaşa hakaret etti: Senin beynin tutulmuş!

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. Bir esnafın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde PKK'lıları işe alıp almadığı sorusuna, "Senin beynin tutulmuş" yanıtını verdi.

CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti.

Vatandaşa hakaret etti

Bir esnafın kendisine yönelttiği, "PKK'lıları İBB'de neden işe aldınız" sorusuna yanıt veren İmamoğlu, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş." diyerek iddiaları yalanladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkındaki soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek." diyerek adaylığa göz kırptı.

Bakan Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, “İstanbul’a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455’inin PKK ve KCK kaydı var. Sekseninin DHKP-C kaydı var, 20’sinin de MLKP kaydı var. İkisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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