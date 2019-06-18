İmamoğlu ile Küçükkaya arasında ilginç şifre... Öksürerek talimat verdi
Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile canlı yayında bir araya gelen Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 3 dakikalık süre bitince öksürerek Küçükkaya’ya mesaj verdi, CHP’li moderatör de AK Partili adayın sözünü kesti.18 Haziran 2019 Salı 17:01
yeniakit.com.tr Pazar akşamı bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın AK Partili İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu arasında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.
Öksürerek talimat verdi
Tartışma sırasında yaşanan öksürme olayı, geceye damga vuran olaylarn biri oldu. Binali Yıldırım’ın 3 dakikası dolunca İmamoğlu, öksürerek Küçükkaya’yı uyardı. Küçükkaya’da İmamoğlu’nun hareketi sonrası, Yıldırım’ın sözünü kesti.
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