İmamoğlu ile ilgili şok iddia! O ismi, "Boyuna posuna güvenmesin, sokakta hakkından gelirler" diye tehdit mi etti

Abdulkadir Selvi, "bir süredir atara atar gidere gider modunda olduğunu" belirttiği Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. İmamoğlu'nun, kendisini eleştiren CHP’li bir belediye meclis üyesini "Kendine dikkat etsin. Boyuna posuna güvenmesin, sokakta hakkından gelirler" şeklinde tehdit ettiğini ileri süren Selvi, Hürriyet'teki olay yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu bir süredir atara atar gidere gider modunda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a hakareti günlük spor haline getirdi. Siyasette çok eski değil ama hakaretten dolayı hakkında en çok dava açılan politikacıların başında geliyor. Ordu Valisi olduğu dönemde Seddar Yavuz’a hakaret ederek perdeyi açmıştı. YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle de hapis cezasına çarptırıldı. Ama İmamoğlu bunlardan ders çıkarmak yerine vitesi büyütüp tam gaz yola devam ediyor.

CHP’Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Aktaracağım kuliste artık işin tehdit boyutuna taşındığı anlaşılıyor. CHP’li bir belediye meclis üyesi Ekrem İmamoğlu’na her defasında “Geçmiş olsun” denilmesinden ve aşırı derecede bir mağduriyet rolü yüklenmesinden rahatsız oluyor. Belli ki CHP İstanbul teşkilatında ayrı ekiplerden. Canan Kaftancıoğlu’na da yakın bir isim olduğunu söyleniyor. CHP’li Belediye Meclis üyelerinin olduğu bir ortamda, geçmişte ağır bedeller ödediklerini, aralarında hapse girenler olduğunu ama Ekrem İmamoğlu kadar kimsenin bu işten bir mağduriyet çıkarmaya çalışmadığını söylüyor. İmamoğlu’nun da artık haddini hududunu bilmesi gerektiğini ifade ediyor.

SOKAKTA HAKKINDAN GELİRLER

Tabii bu konuşma ortamda bulunan minik kuşlar tarafından hemen Ekrem İmamoğlu’na uçuruluyor. İmamoğlu’nun bunun üzerine Belediye Meclis üyesinin yakın olduğunu düşündüğü CHP’li İlçe Belediye Başkanı’nı aradığı ve öfkeli bir ses tonuyla, “Ona söyle, kendine dikkat etsin. Boyuna posuna güvenmesin, sokakta hakkından gelirler” dediği söyleniyor. Ben buna inanmak istemedim. Çünkü bizde sokaklar tekin değildir. Seçilmiş bir siyasetçinin bu lafı edebileceğini düşünmedim.

YALANLAMASINI BEKLİYORUM

Her yazar yazdığının doğrulanmasını ister ama ben samimi olarak Ekrem İmamoğlu’nun çıkıp bu doğru değil demesini bekliyorum. Çünkü bu dil bir siyasetçinin dili olamaz."