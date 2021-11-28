İmamoğlu İBB’den attığının 3 katı yandaş aldı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB 2022 Bütçe görüşmelerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İBB’de çalışan işçilerin ekmeğiyle oynadığını söyledi. İmamoğlu’nun İBB’de işten çıkardığının 3 katından fazla işçi aldığını belirten Göksu, “Sayın İmamoğlu seçimden önce verdiği sözleri tutmamış ve kendisine verilen oyları suiistimal etmiştir” devi ve şu eleştirilerde bulundu.

Namus sözü nerede kaldı?

“Seçimden önce hem Sayın Başkan hem de Sayın Genel Başkanları, işçilerin ekmeğiyle oynamayacağız diye namus sözü vermişlerdi. Ancak bu verdikleri söze rağmen, İstanbulluların gözünün içine baka baka tam 13 bin 353 kişiyi kapının önüne koydular. Bunun içinde de 2.018 İSMEK öğretmeni yok. Onlar bu ülkenin evladı değil mi? Ekmeğinden edilen binlerce işçi adına bu kürsüden yeniden soruyorum: Namus sözü vermiş olmanıza rağmen 13 bin 353 kişiyi neden işten attınız? 16 milyonu kucaklayacağım derken samimi değil miydiniz? Bir kişiye kucak açmanız için illa CHP’li mi olması gerekiyor, İYİ Partili olması mı gerekiyor, ya da adını anmaktan imtina ettiğiniz ortaklarınızdan mı olması gerekiyor? Diyelim ki bu 13 bin 353 kişi fazlalıktı. Diyelim ki bu kişilere ihtiyaç yoktu. Peki, öyleyse neden 45 bin 29 kişiyi işe aldınız? Buna verecek cevap bulamayınca ‘16 milyon İstanbullu bizim çalışanımızdır’ dediniz. İşte CHP zihniyeti tam da budur. Herkesi kendi işçisi olarak görür. Kusura bakma Sayın Başkan. İstanbullular sizin işçiniz değildir. 16 milyon sizin patronunuzdur.”