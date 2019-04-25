İmamoğlu “herkesi kucaklayacağım” demişti! İlk kucakladığı eşcinseller oldu

İsmail Uğur yeniakit.com.tr

Eşcinsel evliliklerin önünü açacağı gerekçesiyle Eşcinseller tarafından canhıraş şekilde desteklenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCEP) projesine bu kez CHP’li İmamoğlu sahip çıktı. CHP’lilerin Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu önerisine ekleyerek tek önergeyle geçirmek istediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu kurulması önerisi, Ak Parti ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Eşcinselleri kucaklamak istedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, CHP’lilerin desteklediği eşcinselliğin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesi ile ilgili komisyon kurulması önerildi. CHP’li meclis üyelerinin uyanıklık yaparak, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu önerisine eklediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu önerisinin reddedilmesi, “Herkesi kucaklayacağım, kucaklamamdan kimse kaçamaz” diyen Ekrem İmamoğlu’nun eşcinselleri kucaklama hevesini kursağında bıraktı.

Sorosçu projeye CHP’liler sahip çıkıyor

BM ve UNICEF eliyle bütün dünya ülkelerinde yaygınlaştırılmaya çalışılan, sponsorluğunu Spekülatör Soros’un yaptığı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği projesine, Türkiye’de aktif olarak CHP ve CHP zihniyetindeki STK’lar sahip çıkıyor. İBB Meclisinde komisyon kurulması önerisi getirilmesi; aile yapısını parçalama ve eşcinselliği yaygınlaştırma amacına hizmet eden projenin, 31 Mart seçimlerinden sonra CHP’nin kazandığı belediyeler üzerinden sahneye konacağına işaret ediyor.